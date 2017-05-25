'dan kötü haber

Giriş Tarihi: 25.5.2017 16:17 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 16:18
Onur Akay'dan kötü haber

Çok sayıda ünlü ismin ölüm haberini duyurduğu için 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Türk sanat müziği sanatçısı , şiddetli ağrıyla gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı.

Sosyal medya adreslerinden çok sayıda ünlü ismin ölüm haberini ve hastaneye kaldırıldığını duyurduğu için, sanat dünyasının felaket tellalı olarak ün yapan ses sanatçısı 'ın, bu sefer kendisi hastaneye kaldırıldı.



KARIN BÖLGESİNDE KİST TESPİT EDİLDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Karın bölgesinde deride şişme ve şiddetli ağrı nedeni ile fenalaşarak İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcı Onur Akay'ın, karın bölgesinde kist olduğu anlaşıldı. Kist teşhisi üzerine Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Meleknur Noyan Genç tarafından acil ameliyata alınan sanatçıdan çıkarılan kist, hemen Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne incelenmek üzere patolojiye gönderildi. Sanatçının ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

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Onur Akay'dan kötü haber
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