Bülent Ersoy'u Hindistan'da yılan soktu

Bülent Ersoy , program çekimleri için gittiği Hindistan'da yeşil alanda dinlendiği sırada yılan tarafından ısırıldı. Çığlık atarak yardım isteyen ünlü sanatçının imdadına set çalışanları yetişti.

Hindistan'da 46 derece sıcakta gerçekleşen çekimler sırasında dinlenmek için yeşil alan tercih eden 'Diva' lakaplı sanatçının, çığlık atarak yardım istemesi üzerine çalışanlar yanına koştu.

YILANI YAKALAYIP ÖLDÜRDÜLER

Yardıma koşan set çalışanları, yılanı yakalayıp öldürdü. Sol bacağında şişkinlik ve kızarıklık oluşan Bülent Ersoy, set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı.



"SAĞLIK DURUMU İYİ"



Çok sayıda ünlü ismin ölüm haberini duyurduğu için 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diva'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Akay fotoğrafın altına "Nazar değdi sanırım bize! Benim şu anda sağlık durumum çok iyi ve dinleniyorum, ilginiz için sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada Bülent Ersoy'dan üzücü haber aldım. Bülent Hanım'ı bacağından yılan sokmuş ama biraz önce sağlığının iyi olduğunu da öğrendim. Hindistan'da çekimler sırasında yeşil alanda dinlenen Bülent Hanım, çığlık atarak yardım istemiş. Yardıma koşan set çalışanları yılanı öldürmüş. Sol bacağında şişkinlik, kızarıklık oluşan Bülent Hanım, set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve şu an müşahede altında tutuluyor. Acil şifalar dilerim." notunu düştü.



