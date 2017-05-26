‘Hiç kimsenin önünde ceket iliklemedim’

'ÇOCUKLARIM ŞIMARIP HİÇ BENİ UTANDIRMADI'
Cengiz Kurtoğlu
'nun oğulları da kendi izinden gidiyor. Aydın Kurtoğlu ve Orçun Bora Kurtoğlu, albümleriyle müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Biz de ünlü sanatçıyı, oğulları ve torunlarıyla bir araya getirdik.
AMELİYATLA 48 KİLO VERMİŞ
Cengiz Kurtoğlu'na "Otoriter bir baba mısınız?" diye soruyoruz. Kurtoğlu, "Evet biraz otoriterim" deyip ekliyor: "Şimdi 40 yaşına geliyorlar, hâlâ içlerine atlet giymiyorlar. Hasta olacaklar. Atlet giyecekler, her hafta insan grip mi olur! Anne hâlâ sorar 'Üzerinize yorgan örttünüz mü?' diye. Sahneye çıkıyorsunuz bunlara dikkat etmeniz gerekir." Aydın Kurtoğlu'ndan da hemen esprili bir cevap geliyor: "Ben artık özel bornoz giyiyorum baba. Sizin zamanınızda yoktu, şimdi var. Arkasına adımızı işliyorlar."
Baba ve oğullarının aynı sahneyi ne zaman paylaşacağını merak ediyoruz. Kurtoğlu, "Aynı sahnede olunca para benim hesabıma yatıyor, o yüzden istemezler" deyince herkes kahkahaya boğuluyor.
Kurtoğlu, çocuklarının kendisini utandırmadığını söylüyor: "Kurtoğlu soyadına sahip olmalarının dezavantajları da var. Şımarıklık yapabilirlerdi. Babanız ünlüyse davranış biçimlerinizde sorun olabilir ama ben çocuklarımdan böyle bir şey görmedim. Dostlarımızın yerine gittiklerinde 'Benim ismimi söyleyin' derdim, 'Baba ayıp değil mi, söyleyemeyiz' derlerdi. Şimdiki gençlerin Lamborghinileri var, benimkiler Anadol'la büyüdüler." Söze giren Orçun Kurtoğlu, "Okulda babamızın Cengiz Kurtoğlu olduğunu söylemezdik. Çünkü insanların tavırları değişiyordu" diyor. Aydın Kurtoğlu ise "Ben askerde 'Cengiz Kurtoğlu'nun oğluyum' dedim. Büyük yararını gördüm" diye konuşuyor.
Cengiz Kurtoğlu, verdiği kilolardan sonra farklı bir görünüme kavuştu. Geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından 135 kilodan 87 kiloya düşen sanatçı, ameliyata nasıl ikna olduğunu şöyle anlatıyor: "35 sene bacak bacak üstüne atamamıştım. Yıllarca sahneden sonra yemek yerdik. Sahneye çıkarken rahatsız olmaya başlamıştım. Beni bir doktor arkadaşımıza yönlendirdiler. Ameliyat sonrası 20 günde dokuz kilo verdim. Tansiyon, kolesterol, şeker bitti. Ameliyat sonrası hayatım kurtuldu."
Merve YURTYAPAN
'BENİ BU ZAMANA GETİREN ŞEY AİLE BİRLİĞİ'
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın, şarkıcılıktaki yerini pekiştirdi. Başta babası olmak üzere tüm aileyi şaşırtan Aydın Kurtoğlu; müzik kariyerinde sağlam adımlarla ilerliyor. Geçen ay maksi single'ı 'Pişman'ı sevenleriyle buluşturan Aydın Kurtoğlu, ikinci kez baba olmanın da heyecanını yaşıyor.
'ŞÖHRET RÜZGARINA KAPILMADIM'
'Yak' şarkısıyla ünlenen Aydın Kurtoğlu güleryüzlü biri. Abisi Orçun biraz daha sessiz. Ortama baba Kurtoğlu gelince, çocukları saygıda kusur etmiyor. Üçlünün baba-oğul ilişkisi çok etkileyici. Ailede herkes Cengiz Kurtoğlu'nun gözünün içine bakıyor. Kurtoğlu'nun da oğullarıyla gurur duyduğu gözlerinden belli oluyor.
Kurtoğlu, 80'lerden beri devam eden dev bir kariyere sahip. "80 öncesinde Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşıyorduk. 70'lerde müzik hayatım orada başlamıştı. Sonra yöredeki çay fabrikasında uzun yıllar çalıştım" diyen Kurtoğlu, şarkıcılık serüvenini şöyle anlatıyor: "İstanbul'a geldiğimde herkes kendi tarzında tekti. Boğaz'da Sezen Aksu'yu gördüm, Tarabya'da Nejat Alp, Ümit Besen, Arif Susam'lar var. İbrahim Tatlıses'in de önemli dönemiydi. Benim yaşam tarzıma tersti; korkup geri döndüm, bankaya güvenlik görevlisi olarak girdim. Bir sene sonra korkumu yenip tekrar İstanbul'a döndüm ve gözüme çok büyük gelen, Sezen Aksu'nun neonunun yandığı mekanda sahneye çıktım."
1984'te Şahin Özer'le birlikte taksi plakalı araçları durdurup şoförlere dinlettikleri şarkılar, yıllar içinde milyonların diline pelesenk oldu. Ama Kurtoğlu, bu camiada tutunmanın hiç kolay olmadığını söylüyor: "Aşk şarkıları dinlemek isteyenlerin haricinde abiler vardı. Bu sektöre girmek büyük olaydı. Muhakkak dayıların, abilerin olması gerekirdi ama başladığım dönemden beri benim ne abim, ne dayım oldu. Bütün raconları da kendim kestim, hiç kimsenin önünde ceketimi iliklemedim."
"Mektuplar gelir, beni bekar sanırlardı. Halbuki üç çocuğum vardı. O rüzgara kapılmadım" diyen Kurtoğlu, 'Evimin reisi' dediği eşi Fadime Hanım'la kurdukları ailesini çok önemsiyor. Kurtoğlu, "Ailemizi bir arada tutmak bizi buraya getirdi" diyor.
İlker GEZİCİ
'OĞULLARIMA HİÇBİR ZAMAN TORPİL YAPMADIM'
Cengiz Kurtoğlu, oğulları Aydın Kurtoğlu, Orçun Bora Kurtoğlu ve torunlarıyla yaptığımız sohbetimize ünlü sanatçının esprileri damga vurdu. Sohbetimizin başında baba Kurtoğlu'na, oğullarının müzik sektörüne girmesini soruyoruz. Kurtoğlu şöyle anlatıyor: "Hep çocuklarıma mikrofon tutturmayacağım, babaları gibi gece hayatında olmayacaklar' derdim. Gece hayatında olmalarını istemedim ama şimdi onlarla gurur duyuyorum. Yaptıkları işi çok profesyonel yapıyorlar. Benden habersiz stüdyoya girmişler. Hatta 'Sessizce' albümünde Orçun'un kendi şarkısı da var. Orçun, akademisyen olduğu için hep şarkı söylüyordu. Bir baktım Aydın da elinde albümle geldi yanıma."
'GÜZEL SÖYLÜYORLAR'
Oğullarına torpil yapmadığını söyleyen Cengiz Kurtoğlu, "Oğullarıma kıyak olacak kimseyi aramadım, torpil hiç yapmadım ama çıkarttıkları albümü dinlemek görevimdi. Benim çocuklarım, güzel şarkı söylüyorlar. Kötü şarkı söyleselerdi albümü rüyalarında görürlerdi" diyor.
Söze "Müziğe başladığımda babamın isminden dolayı desteği değil, kösteği oldu" diye başlayan Aydın Kurtoğlu şöyle devam ediyor: "Şarkı söylemek hayalimdi. Hayranları 'Niye babanın şarkılarını okumadın?' dediler. Ama babamın şarkılarını sahnede okuyorum." Bu açıklamanın ardından Cengiz Kurtoğlu araya girerek espriyi patlatıyor: "Her yer Kurtoğlu, eşim Fadime'ye de albüm yapalım olsun bitsin."
Orçun Kurtoğlu, beyefendiliği ve sakinliğiyle sohbetimize dahil olarak "Albüm için dört-beş yıl bekledim. Benim kulvarım ayrı. Babaya şarkılarımı dinletirken geriliyorduk. Şarkıları seçip baba onayladıktan sonra çıkardık" diye konuştu.
Cengiz Bey, kariyerinin ilk dönemlerindeki hayranları ile bu dönemi mukayese ederek şunları söylüyor: "Biz eskiden şarkı söylerken otururduk, bizi izlerdi dinleyici. Şimdi herkes ayakta. Anlayış tamamen değişti. Bu işin yatırım amaçları da değişti. Dijital yasal haklarda çok güzel gelişmeler oldu." Aydın Kurtoğlu da babasına katılarak "Babamların döneminde şarkı önemliydi. Bu dönemde popülerlik" diyor.
Özlem AVCI