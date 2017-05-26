Hülya Koçyiğit’ten iyi haber

Akciğer kanseri tedavisi gören Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde New York'ta ameliyat oldu. Koçyiğit, üç saat süren operasyon sonrası iki gece kaldığı yoğun bakım ünitesinden dün sabah saatlerinde normal odaya alındı. Usta oyuncunun ameliyat sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği ve moralinin de yüksek olduğu öğrenildi. 15 gün süreyle uçağa binemeyecek olan oyuncunun ne zaman taburcu olacağı ise yapılacak son kontrolün ardından belli olacak. Hülya Koçyiğit'in en büyük moral kaynağı ise ailesi. Eşi Selim Soydan, kızı Gülşah Alkoçlar ve damadı Ender Alkoçlar, ünlü oyuncunun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Kızı, damadı ve eşi, ünlü oyuncuya moral veriyor.