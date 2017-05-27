Deniz Seki ile Faruk Salman’ın ayrılık bilmecesi

Takvim'de yer alan habere göre uzun süredir cezaevinde olan Deniz Seki, 5 Haziran'da özgürlüğüne kavuşmak için gün sayarken ünlü sanatçıyla ilgili ortaya atılan bir iddia şok etkisi yarattı. Magazin dünyasını karıştıran iddiaya göre; Seki'nin zor günlerinde bir an olsun yanından ayrılmayan nişanlısı Faruk Salman, hapisten çıkmasına günler kala ünlü sanatçıyı terk etti.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Ancak Deniz Seki'nin avukatı yaptığı açıklamayla iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamada, Seki ile Faruk Salman beraberliğinin devam ettiğinin altı çizildi. Faruk Salman'ın ailesi tarafından Deniz Seki'nin istenmediği dedikodusu da böylece noktalanmış oldu. Bu arada uzun süredir Seki'nin cezaevinden çıkmasını bekleyen Salman'ın ünlü sanatçıyla önce Kaz Dağları'nda tatil ardından da belirlenen bir tarihte düğün yapmak için hazırlıklar yaptığı biliniyor.

Deniz Seki'ye cezaevinde evlenme teklifi eden iş adamının, ünlü sanatçının "Ben çıktığım zaman dostlarımızla birlikte düğünümüzü yapalım" sözü üzerine nikah için yaz sonunu planladığı da konuşulanlar arasında...