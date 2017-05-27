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İnci Türkay ile Atilla Saral’ın arasına kilometreler girdi!
İnci Türkay ile Atilla Saral’ın arasına kilometreler girdi!
Giriş Tarihi: 27.5.2017
11:49
Güncelleme Tarihi: 27.5.2017
11:53
Sekiz yıldır birlikte olan İnci Türkay ile Atilla Saral'ın arasına kilometreler girdi.
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