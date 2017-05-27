İnci Türkay ile Atilla Saral’ın arasına kilometreler girdi!

Giriş Tarihi: 27.5.2017 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 11:53
İnci Türkay ile Atilla Saral’ın arasına kilometreler girdi!

Sekiz yıldır birlikte olan İnci Türkay ile Atilla Saral'ın arasına kilometreler girdi.

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İnci Türkay ile Atilla Saral’ın arasına kilometreler girdi!
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