Türk dizilerine ilginin sebebi senin gibi jönler

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Ramazan ayının ilk günlerinde GÜNAYDIN için Hotel Les Ottomans'da buluştu. İkilinin tanışma hikayesi, Türkoğlu'nun NBA'de LA Clippers forması giydiği günlere uzanıyor. Tolgahan Sayışman, kız kardeşiyle birlikte Los Angeles'ta bulunduğu dönemde, kariyerini bu şehirde sürdüren Hido'dan büyük destek görmüş. Yıllar sonra Sayışman, kendisi için özel bir anlam taşıyan bu şehirde hayatını Almeda Abazi ile birleştirdi. "Los Angeles bizim ortak şehrimiz" diyen ikili, sohbet sırasında LA'e birlikte gitmek için sözleşti. Keyifli anlara sahne olan sohbette; iki çocuk babası Türkoğlu, çiçeği burnunda evli Sayışman'a tavsiyelerde de bulundu. Sayışman da, abisi gibi gördüğü Türkoğlu'na gelecek planlarını sordu... İşte ikilinin bu özel buluşmada konuştukları...



HİDAYET TÜRKOĞLU: Amerika'da seninle güzel günlerimiz oldu... Düğününü de orada yaptın. Eşinle yeniden Los Angeles'a gitmeyi düşünüyor musunuz Tolgahancığım?

TOLGAHAN SAYIŞMAN: Evlendik döndük; her şey çok güzeldi... Haziran ayında Almeda ile birlikte yeniden Los Angeles'a gideceğiz. Siz de ailece gelin, orada buluşuruz inşallah abiciğim.

H.T.: İki yıldır gidemiyorum yoğunluktan dolayı... Eşim çok istiyor ama hem federasyon, hem de Cumhurbaşkanlığı'nın işleri nedeniyle çok çalışıyorum. Eve bile çok geç gidiyorum. Ama Ramazan'dan sonra biz de gitmeyi düşünüyoruz. Zaten Los Angeles, seninle ortak şehrimiz... Elbette Türkiye'yi başka hiçbir yere değişmeyiz ama bazen insanın bir şeylerden uzaklaşması gerekebiliyor. Kendisine vakit ayırmak istiyor. Sen de bunu çok iyi yaptın. Biraz uzaklaşıp Amerika'ya gittin. Orada İngilizce'ni ve oyunculuğunu geliştirirken, bir yandan da kendine özel bir zaman ayırmış oldun. Çok yoğun çalışan insanların böyle tatillere ihtiyacı oluyor.

T.S.: Amerika'da olduğum dönem kendime yatırım yaptım. Orada bana çok yardımcı oldun Hidayet Abi, çok sağol... Beni tanıştırdığın kişiler sayesinde çok değerli dostlar edindim. Benim Los Angeles'ta ayrı bir dünyam var... Kız kardeşim orada yaşıyor. Ben de çekimlerden fırsat buldukça gidiyorum. Orada yaşadığım sürede çok gurur duydum çünkü restoranlara gittiğimizde herkesin seninle fotoğraf çektirdiğini gördüm. Ne kadar çok sevilen bir sporcu olduğunu görmek çok gurur verici. Gördüğün ilgi muhteşemdi...

H.S.: Zaten hep birlikteydik orada seninle, çok güzel zamanlar geçirdik.