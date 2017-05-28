Emre aydın ve Eda köksal'dan bebek açıklaması

Tiyatroya giderken ayaküstü soruları yanıtlayan ikili özel hayatlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eşi Emre Aydın'ın romantik biri olduğunu söyleyen Eda Köksal, " Emre sevdiği herkese sürpriz yapar" dedi.

şarkılarınız arasında eşinize yazdığını özel bir şarkı var mı? sorusuna ise Aydın, "Şarkı yazımı çok teknik bir şey elbette bir şarkı yazılmışsa insanın yakındaki birine yazılmıştır ama iş teknik bir durum olduğundan şarkının belirli birine yazılması çok mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Çocuk beklemediklerini dile getiren çift, " Şuan için çok yoğunuz, düşündüğümüz bir konu değil çocuk yapmak" diyen ikili, sonrasında tiyatronun yolunu tuttu.