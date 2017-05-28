Hanımlar bizi anlayın maçoluk tabiatımızda var

Yıllardır sahnede yaptıkları iş birliğiyle unutulmaz performanslara imza atan Funda Arar ile Kubat, arkadaşlıklarını özel yaşamlarına da taşımış... Aralarından su sızmayan ikilinin eşleri de çok iyi anlaşıyor ve sık sık birlikte tatile çıkıyorlar. Yıllar geçtikçe dostlukları sağlamlaşan Funda Arar ile Kubat, GÜNAYDIN'ın Ramazan buluşmaları için Four Seasons Hotel'de bir araya geldi. İşte iki dost ve meslektaşın birbirlerine sorular yönelttiği keyifli sohbeti...



FUNDA ARAR: Böyle bir röportajda arkadaşınla bir araya gelince insan bir garip oluyormuş...

KUBAT: Yıllardır tanıdığın birini karşına alıp gazetecilik yapmak hiç kolay değil. Neden mi?

Çünkü her şeyi tükettik. İçini dışını biliyorum senin.

F.A.: Yıllardır dostuz ama bizi okuyacak insanların neleri merak ettiğini az çok tahmin ediyoruz.

K.: Gazeteciler soru sorduğu zaman bazen temkinli olabiliyorum. Üç cevap vereceksem birini veriyorum ama şimdi sen sorunca hepsini söyleyeceğim.

(Gülüyorlar)

F.A.: Sökül babam sökül! Zaten sen söylemesen de, ben seni tamamlarım.

K.: Bu röportajın farkı o zaten... Peki Aras ne yapıyor? Nasıl bir şey annelik? Sana neler kattı?

F.A.: O kadar güzel bir duygu ki annelik... Her kadının yaşaması gerekiyor. Kadın olarak daha çok sorumluluk alıyorsun. Onun geleceği için daha çok çalışman gerekiyor. Ekstra bir enerjiye ihtiyacın oluyor. İşine gücüne daha çok sarılıyorsun. Onu büyütmen lazım ve bu işin bir de maddi tarafı var. Onun dışında daha sabırlı biri oluyorsun, dünyan çocuğun oluyor.



ARAS, 30 YAŞINDA ADAM GİBİ

K.: Hemcinslerini daha iyi anlıyor musun artık?

F.A.: Tabii ki... Eskiden 'Çocuksuz gidilebilen neresi var? Tatile nasıl gitsek?' diye düşünürdük.

Bizim oğlumuz vardı. Sen de evlendin. Bir yere gideceğimiz zaman "Orada çok gürültü patırtı olur, çoluk çocuk var" demiştiniz. Ben de "Sizi de göreceğim" demiştim. Ne oldu şimdi! (Gülüyorlar)

K.: Senin şöyle bir farkın var. Sahnede eşinle birlikte çalışıyorsun, konserlere birlikte gidiyorsunuz.

Aras bebeği öyle bir yetiştirmişsiniz ki, maşallah 30 yaşında adam gibi.

İnanılmaz bir zekası var, müthiş bir çocuk. Annebabanın birlikte işe gittiğini biliyor; ona bunu çok güzel öğretmişsiniz.

Ben işe gittiğimde çocuk, annesiyle evde kalıyor. O yüzden ben sizinle tatile gidebilirim. (Gülüyor) Siz bu durumu çok iyi yönettiniz.



F.A.: Ya anneanne geliyor ya da babaanne... Bu durumu ona öğrettik; bilmesi gerekiyor. Seninki de anlayacak kıvama gelecek. 'Anne sen sakın bir yere gitme' diyor.

Geçenlerde iki gün üst üste konser vardı. Daha küçükken pek anlamıyordu ama şimdi daha farkında.

Babaannesi onunlaydı, "Ne zaman gelecekler?" diye soruyormuş. "Neredesiniz?" diye telefon ettiler bize.

K.: Önceden telefonda görüntülü konuşanlara gıcık olurdum ama şimdi ben de konuşuyorum. Aras, hafta sonu konserlerine gelebilir sanırım. Bu konuda bana ne önerirsin?

F.A.: Bazen bir gün gidip geliyorsun, çocuk için perişanlık oluyor. Orada ilgilenemiyorsun çocuğunla. Saçın başın, makyajın, bir sürü işin oluyor. Belki erkek sanatçı için durum daha kolay olabilir.

K.: Aslında hiçbirine ihtiyacın yok da, sahne havası gerekiyor diyelim.

F.A.: Çok teşekkür ederim. Bir haftalık bir durum olursa çocuğunu mecbur götürürsün ama bir gün için perişanlık oluyor.

K.: Anne olduktan sonra profesyonelliği hiç elden bırakmadın sen. Ben hanımı tanıyamıyorum mesela; bambaşka bir insan oldu. Hanımı kaybettim, anne geldi. Çocuk olmadan önce nasıl bir anne ve eş olacak merak ediyordum. Biz çok iyi anlaşıyoruz ama annelik başka bir şey. Bizimki tam bir anne oldu.

F.A.: Eylem çocuğuna çok düşkün bir anne oldu maşallah.

K.: Ben bazen 'Hanımı geri istiyorum' diyorum.

F.A.: Çocuk ayaklanana kadar öyle bir durum oluyor. Ben üç ay boyunca evden dışarı çıkmamıştım.