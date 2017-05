Tektaşı kadın mı almalı yoksa erkek mi?

Ünlü sarkıcı Ebru Yasar'ın GÜNAYDIN'a yaptıgı tektas açıklaması, sanat dünyasında yeni bir polemige yol açtı. Yasar'ın "Bence evlenme teklifini erkek etmeli. Ben teklif almadım ama bunun eksikligini hissetmiyorum. Kadın tektasını kendisi almamalı. Bunlar kutsal seyler" açıklaması üzerine gözler ünlü isimlere çevrildi. Ünlü sunucu Ece Erken, "Yüzük, gücü temsil ediyor. Kadın kendi almalı. Asık kadına da asık esi almalı. Ama yalnızlar da güçlü oldugunu göstermek amacıyla kendi yüzüklerini alabilirler" dedi.



'BENCE SEVGİ ÖNEMLİ'

Oyuncu Mert Fırat ile birlikte olan Hande Dogandemir, "Benim için fark etmez, hiç öyle seyleri dert etmem. Bence sevgi önemli, kimin ne aldıgı degil" derken oyuncusunucu Sema Öztürk ise söyle konustu: "Tektas, iki kisinin askının simgesi ve erkegin kadına askını ifade etmesi anlamına geliyor benim için. Kaç karat veya ne kadar oldugu önemli degil, önemli olan kadının erkege verdigi deger ve askı ifade eden bir sembol olması. Bir simge... 'Tek tasımı kendim aldım' demek 'Benim bir erkege, aska, sevgiye ihtiyacım yok' demek gibi geliyor. Her insanın bir ese ve sevgiliye ihtiyacı vardır. Yaradılısımız böyle yani çok saçma insanın kendine tektas alması. Tam tersine kendini yalnız ve degersiz hissetmekle esdeger... Ele güne karsı bosluk doldurmaya çalısmak gibi..."



KENDİ ALANLAR

Ebru Gündes, yıllar önce tektas yüzügünü kendisi aldıgını söylemisti. Sibel Can da tektasını kendisi alan ünlülerden. Can, geçen sene de 2 milyon liralık tektas yüzügüyle çok konusulmustu. Ünlü sarkıcı Hadise de sahnede taktıgı yüzük soruldugunda kendisinin aldıgını söylemisti. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtigimiz aylarda bir pırlanta magazasında görüntülenmisti. Esmersoy, uzun süre yüzükleri incelemis ve ardından kendisine 30 bin dolara tektas almıstı.