Bir çift göz için bir ömür veririm

PİMRİKLİ

Şarkıcı Zara, atv'nin 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle oyunculuk kariyerine geri döndü. 'Eylül Fırtınası', 'Gelin' ve 'İpsiz Recep' dizilerinin yanı sıra 'Deli Yürek' adlı sinema filminde de rol alan Zara, dokuz yıl sonra oyunculuk deneyimini yeniden yaşıyor. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Gönül'ü oynayan Zara, dizide seslendirdiği şarkılarla da dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcıyla 'Gönül' karakterinden yola çıkarak aşkı konuştuk...Oyunculuğun müziği çok beslediğini düşünüyorum. Küçük oynamayı öğrenirken büyük etki bırakmayı ve söylediğin şarkının ifadesini daha iyi vermeyi öğreniyorsun, ilginç değil mi? Çok büyülü bir iş. Ben setlere geri dönmeyi çok istiyordum. Raci Şaşmaz'dan teklif gelince çok mutlu oldum. Hayal ettiğimden çok daha fazlasını buldum.Evet, izlediğim bir diziydi. Dizinin gerçek hayatı yansıtmasını çok seviyorum. Bütün kadınların izlediği bir mafya dizisi çünkü dizide zor erkeklerin ev hayatını da izliyoruz. Bu kadar muhteşem bir ekibe dahil olmak benim için büyük şans. Oyuncuların her biri kendini ispat etmiş büyük sanatçılar ama sette hepsi sıradan kimliğe bürünüp ekip ruhuna hizmet ediyorlar. Dizideki her karakter başrol ve star ama ortada star görmüyorsunuz. Herkes 'Edho'yu star yapmış ve bu duyguya hizmet ediyor. Çok rastlanılır bir şey değil, o nedenle gerçek bir masal diyarına gelmiş gibi hissediyorum kendimi.Çok heyecanlandım ama her şey o kadar yolunda ve dozunda gitti ki... Bunda yönetmenimiz Onur Tan'ın beni rahatlatan konuşması çok etkili oldu. Hikaye ve rol de tabii ki çok güzel ve bana yakıştığını düşünüyorum Seyirciler yer aldığım sahnelere ilgi gösterince çok mutlu oldum.Evet, Oktay hayatımın uğurudur. 'Deli Yürek'te birlikte oynadık. Sonrasında 'Salı Sefası' programını iki sene birlikte sunduk. İki sene de 10 tane ödül aldık bu programla. Daha sonra birlikte yine atv de yayınlanan halk müziği yarışmasında çalıştık.Aslında 'Gönül'ün aşka bakışı bana çok uzak değil. O da benim gibi aşka sonsuz inanan, bir çift göz için bir ömür tüketenlerden. Barda başlayıp karakolda biten aşklardan değil yani inandığı. Bu sonsuz aşka inanan kadın, hayata da aşkla bakıyor. Çiçeklerine de aşkla bakıyor. Ömürlük aşk yaşayan 'Gönül', kadın seyirci tarafından da sevildi. Herkesin böyle bir aşka ihtiyacı var çünkü. Hem aşık, hem maşuk olarak... Hayatta demlenmek diye bir şey var. İnsana, çiçeğe, böceğe; yaratılmış her şeye aşkla bakmayı öğrenince aşk yolculuğunun hakkı verilmiş olur.Aslında duygu ve düşüncelerimiz hayatı yorumlama şeklimizdir. Aşk bitmez, bitemez çünkü tekamül bitmez ama şekil değiştirir. Bak bizim dizimizde de 'Gönül' aşkını sürekli sulamış, içindeki o gülü hiç soldurmamış. Yanmış kor olmuş ama 'olgun sevmeye' dönmüş bu aşk, kırmamayı geçmiş, kırılmamaya çalışan 'Gönül' olmuş. O aşk onda hiç bitmeyecek çünkü yolu bu.Sahnede çok yükseldiğinizi görüyor insanlar; müzik çok büyülü ve etkileyici bir araç. İnsanları müzik icra ederken çok farklı yerlere götürüyorsunuz. O atmosferin kendine has ağırlığını herkes kolay kolay taşıyamaz. Ee tabii ki kıskançlık da aşka dahil...Çok oldu. Hatta Japon bir hayranım vardı, Türkiye'ye okumaya gelmişti. Telefon numaramı, adresimi bulmuştu yani sürekli peşimdeydi. Onu benim sadece sanatçı olduğumu ikna etmem zor oldu. Ankara'daki bir konserime davet ettim ve sohbet ettik. "Ben senin kalbine, ruhuna o eserleri anlatmak için aracıyım" dedim. O da beni bu görüşme sonunda nihayet anladı. Aslında onların bu sevgisi de bize bir sürü şey katıyor. 'Gönüllerine talibim' diye yola çıkmışım zaten. Sevgileri, ilgileri başımın tacı, yeter ki kontrolden çıkmasın.Ofisimde çok güzel kasımpatılarım, orkidelerim, güllerim var. Bahçeyi, çiçeği çok seviyorum. Bitkiler; gökyüzü ve yeryüzünün birbirine olan aşkının ispatı.Hayatı Karagöz-Hacıvat oyunu gibi görüyorum. Oynayanlar var ama bir de oynatan var. Böyle baktığında herkes rolünü oynuyor hayatta. Burada bana yardımcı olan tek şey tecrübe. Yaşanmışlıkları dinliyorum çünkü hayat henüz senin okumadığın bir kitap aslında. Bilene kulak vermek gerekiyor. Zaten gelişime, öğrenmeye doymayan bir ruhum var.Annelik bu dünyanın en muhteşemduygusu. 'Önce can, sonracanan' deriz ya; önce canan demeyiöğretiyor annelik. Kendinizdenbaşka biri için yaşamayı öğreniyorsunuz.Birisinin hayatının sizebağlı olduğunu bilmek müthişdelilik hali. Annelik, onu içindehissettiğiniz ilk anda başlıyor.Anneliğin oyunculuğa ve müziğede kattığı çok şey var. Çocuklaraeskiden beri aşıktım. Kızım Dilahazır bir sevgiye geldi.Sorma. Dila yeni doğduğu zamanlarinsanlar eve geldiğindeeczaneden maske aldırıp taktırıyordum.7.5 aylık doğdu kızımve haliyle benim için travmatikti.Doğum koçluğu eğitimi ve doğumsonrası şartların eğitimini de almıştımama onlar bir anda gidiyor.Panik bir Zara ile baş başaydım.Anlatarak olmaz, yaşamak lazım.Çocuk doğduğundan beri bunuhissettiği için herkesin annesi ünlüsanıyor. Ben TV'deyken "Anneseni çok özledim" diye sesleniptepki vermemi bekliyormuş, "Niyeannem bana bakmıyor?" diyeüzülüyormuş. Şahane bir müzikkulağı var. Müzikle uğraşmasınıisterim. Yanımdaysa sahneye benimlebirlikte çıkıyor. O yüzden biryere götürmeye çekiniyorum.Geçtiğimiz aylarda Amerika'da bir konser verdim.Beni orada 'Türkiye'deki bütün tarzda eserleriokuyabilen ve hatta farklı dillerde de eserlericra edebilen evrensel müzik yorumcusu' olaraklanse ettiler. Geçtiğimiz aylarda da Türkiye'de HaçikoDerneği ve Engelsiz Yaşam Vakfı tarafındanorganize edilen ödül töreninde, özel kategori ilebu ödülü aldım. Benim için, kariyerimin dönümnoktasıdır ve büyük onurdur.Bakımlı olmaya dikkat ediyorum.Kızıma da bunu aşılamayı istiyorum.Annem de öyleydi. Genç kızken fönçektirmeden gezdiğim zaman çokkızardı. Kendisinin bakımsız haldemarkete bile gittiğini görmedim.Böyle birinin kızı olarak nasıl yetiştirildiğimidüşünün artık.