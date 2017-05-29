Demet Akalın'dan 3 Adam'a: ‘Ben kulislerde âlem yapmıyorum’

Demet Akalın ile '3 Adam' programının sunucuları Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak arasındaki atışma büyüyor. Akalın, geçtiğimiz günlerde "Şu 3 Adam'ı, Popstar'daki kulisimizde ismimi parçalamadan önce de sevmiyordum" demişti.



'BENİMLE DALGA GEÇMİŞTİNİZ'

Akalın'ın bu sözlerine yanıt veren Oğuzhan Koç ise, ünlü şarkıcıya rakibi Gülşen'in 'Bangır Bangır' parçasıyla gönderme yapmış ve "Biz Demet'i seviyoruz. Onun şarkılarını 'Bangır Bangır' çalarım" demişti. Koç'un bu sözlerine sinirlenen Akalın, önceki gün sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Koç'um sana şu kadar söyleyeyim: İşte bu yüzden sevilmiyorsunuz. Ödül aldığım bir üniversite töreninde de benimle sağlam dalga geçmiştiniz. O sevimli ikilinin yanında güzel şarkılarınla erime bence. Ben kimseye boşuna sallamam. 'Ortak kulis yoktu' demişsin, ben ekmek yediğim kulislerde âlem yapmadığım için hatırlamaman normal. Neyse benden tavsiye, sen onlara uyma yine de."