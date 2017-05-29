İtalyan modelle Cannes kaçamağı

Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra ismi birçok ünlü güzelle anılan Hakan Sabancı, gönlünü İtalyan bir modele kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Sabancı, burada Asia Valente isimli bir modelle yakınlaştı. Valente, Sabancı ile çekilmiş samimi fotoğraflarını Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Sarışın model, Sabancı'nın VIP aracında cesur pozlar da verdi. Son olarak adı oyuncu Cansu Melis Karakuş'la anılan Hakan Sabancı'nın, İtalyan modelin aksine Cannes'dan yalnızca manzara fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.