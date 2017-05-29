çocuğunu kardeşinin dünyaya getirmesini istiyor

Giriş Tarihi: 29.5.2017 17:26 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 17:28
Kim Kardashian çocuğunu kardeşinin dünyaya getirmesini istiyor

2014 yılında dünyaca ünlü rapçi ile evlenen reality Show yıldızı , üçüncü bebeğine hamile kalmak istediğini ancak bunun çok riskli ve ölümle sonuçlanabileceğini açıklamıştı. Kardashian'ın, üçüncü çocuk için kardeşinden herkesi şaşırtan birt istekte bulunduğu ortaya çıktı.

North ve Saint adında iki çocuğu olan 'ın, üçüncü çocuk için kardeşinden herkesi şaşırtan birt istekte bulunduğu ortaya çıktı. Kim Kardashian, Andy Cohen'in sunduğu 'Watch What Happens Live TV' programında, kardeşi Khloe'ye taşıyıcı anne olması için yalvardığını açıkladı.

KARDEŞİNE TAŞIYICI ANNE OLMASI İÇİN YALVARDI

36 yaşındaki yıldızı, üçüncü çocuğa sahip olmaktan vazgeçmediğini ancak bunun olma ihtimalinin iyi görünmediğini söyledi. Kız kardeşi Khloe'ye taşıyıcı anne olması için yalvardığını belirten Kim, "Bu bir süreç. Her şeyi önümüzdeki sezonda şovumuzda göreceksiniz. Fakat bunu ben yaptırmak istemedim. Annem ve Kourtney teklif etti" ifadelerini kullandı.

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Kim Kardashian çocuğunu kardeşinin dünyaya getirmesini istiyor
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