'ın 'e açtığı nafaka davası

DHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 14:31 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 14:32
Asena Atalay'ın Caner Erkin'e açtığı nafaka davası

Boşandığı eşi  futbolcu 'e karşı aylık 50 bin liralık iştirak ve yardım nafakası talebiyle dava açan duruşmada tanıklarını dinletti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatı ile katıldı. duruşmaya katılmadı. Erkin'i duruşmada avukatları temsil etti. Duruşmada çocuğun bakıcısı, piyano öğretmeni ve İngilizce öğretmeni tanık olarak dinlendi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen bakıcı Esma Demirbaş "1.5 yıldır çocuğun bakıcısıyım. 3 bin lira maaş alıyorum. Çocuk ana okuluna gidiyor. Yüzme kursuna gidiyor. İngilizce dersi alıyor. Giderleri kimin karşıladığını bilmiyorum." dedi. İngilizce ve piyano öğretmenleri de saati 250 liradan haftada 1-2 gün ders verdiklerini belirerek "Ders ücretlerini Asena hanımdan alıyoruz" dediler.



CANER ERKİN'İN TANIKLARI DİNLENECEK

Caner Erkin'in tanıklarının dinlenmesi için duruşma ertelendi. Asena Atalay, 6 yaşındaki oğlunun barınma giderleri, sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurt dışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için Caner Erkin'den aylık 50 bin TL iştirak nafakası istemişti.

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Asena Atalay'ın Caner Erkin'e açtığı nafaka davası
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