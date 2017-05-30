Caner Erkin bir kez daha romantikliğini konuşturdu

Giriş Tarihi: 30.5.2017 10:34 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 10:38
Caner Erkin bir kez daha romantikliğini konuşturdu
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Caner Erkin bir kez daha romantikliğini konuşturdu
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