Murat Ersönmez, Güneş Taner’in ex geliniyle çıkıyor

Sinem Güven
, boşanmanın ardından, geçtiğimiz Aralık ayına kadar Semih Yalman ile flört etmiş, Murat Ersönmez
ise resmen sırra kadem basmıştı! Duydum ki; Murat Bey de sonunda gönlünün sultanını bulmuş. Üstelik sevgilisi de tanıdık bir isim; eski devlet bakanlarından Güneş Taner
'in ex gelini Merve Koyunsağan
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Sinem Güven & Murat Ersönmez
İLİŞKİLERİ ÜÇ AY ÖNCE BAŞLAMIŞ
Kamil Taner
ile dokuz yıllık evliliklerini üç yıl önce sona erdiren Merve Koyunsağan ile Murat Ersönmez'in aşkının temelleri üç ay önce atılmış. Yakın çevrelerinden öğrendiğime göre, her ikisinin de mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Ancak her ikisi de; bekar olmalarına rağmen, ilişkilerini göz önünde yaşamalarını bırakın, bilinmesini bile istemiyormuş! Bana çok tuhaf geldi ama bir bildikleri vardır herhalde. Bu arada Merve Koyunsağan, Levent Kızıl ile yaklaşık iki yıl flört eden ve hatta evlenmeleri beklenirken ayrılan Seda Koyunsağan'ın ablası. Merve Hanım'ın tam da yeni beyaz atlı prensini bulduğu dönemde kardeşinin kaybetmesi de tatsız bir tesadüf olmuş.
Kamil Taner & Merve Koyunsağan