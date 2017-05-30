, ’in ex geliniyle çıkıyor

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 10:18 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 10:25
Murat Ersönmez, Güneş Taner’in ex geliniyle çıkıyor

'in eski eşi gizli bir aşk yaşıyor! Eski Türkiye güzeli Sinem Güven ile işadamı , 10 yıllık evliliklerini 2015 yılı sonunda dostça bitirmişti.

, boşanmanın ardından, geçtiğimiz Aralık ayına kadar Semih Yalman ile flört etmiş, ise resmen sırra kadem basmıştı! Duydum ki; Murat Bey de sonunda gönlünün sultanını bulmuş. Üstelik sevgilisi de tanıdık bir isim; eski devlet bakanlarından 'in ex gelini .



Sinem Güven & Murat Ersönmez

İLİŞKİLERİ ÜÇ AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

ile dokuz yıllık evliliklerini üç yıl önce sona erdiren Merve Koyunsağan ile Murat Ersönmez'in aşkının temelleri üç ay önce atılmış. Yakın çevrelerinden öğrendiğime göre, her ikisinin de mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Ancak her ikisi de; bekar olmalarına rağmen, ilişkilerini göz önünde yaşamalarını bırakın, bilinmesini bile istemiyormuş! Bana çok tuhaf geldi ama bir bildikleri vardır herhalde. Bu arada Merve Koyunsağan, Levent Kızıl ile yaklaşık iki yıl flört eden ve hatta evlenmeleri beklenirken ayrılan Seda Koyunsağan'ın ablası. Merve Hanım'ın tam da yeni beyaz atlı prensini bulduğu dönemde kardeşinin kaybetmesi de tatsız bir tesadüf olmuş.



Kamil Taner & Merve Koyunsağan
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Murat Ersönmez, Güneş Taner’in ex geliniyle çıkıyor
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