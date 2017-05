Hep ciddi sanıyorlar ama matrak herifim

Fark yaratmak bazıları için gerçekten kolaydır, bazıları içinse zordur. Çünkü birilerinin gölgesinden kurtulup sil baştan kendini yaratmak cesaret ister. Can Gürzap, babası usta tiyatro sanatçısı Reşit Gürzap'ın yolundan gitmiş ama kendi farkını yaratmış muhteşem bir oyuncu. Televizyon dizilerinde kötü adam olarak anılmaya başlasa da, aslında matrak bir hocadır... Usta sanatçı Gürzap, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine dahil oluşunu ve yaşamına dair merak edilenleri GÜNAYDIN'a anlattı...

Sizi çok iyi tanıyoruz ama belki de bilinmeyen bir özelliğiniz var, Türkiye'nin ilk televizyon oyuncularındansınız değil mi?

Evet, karşınızda Türk televizyon tarihini bizzat yaşayan birisi var. Televizyonda tiyatro oyununda oynamıştım, canlı yayınlanıyordu ve TRT'nin deneme yayınlarıydı. O zamanlar konservatuvar öğrencisiydim, yani yıl 1968. Üç tane tahta ayaklı kamerayla çalışıyorduk. O zamanın heyecanı başkaydı ama tarihe geçeceğimizi düşünmemiştim. Özel televizyonlar kurulduktan sonra televizyon dizilerine daha çok ağırlık verilmeye başlandı.



İFLAS ETTİM, ÇOK PARA KAYBETTİM



O günlerden bugünlere tiyatronun yanı sıra dizilerde de oynadınız ama son birkaç yıldır ortadan kaybolmuştunuz. Şimdi, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle sahalara döndünüz...

Evet, iki sene aradan sonra bu diziyle bir giriş oldu. Ekrandan uzak kaldığım dönemde de tiyatro yaptım; o benim ilk göz ağrım, her şeyim. İyi bir televizyon izleyicisi değilim ama arkadaşlarım oynuyor diye 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı izliyordum. Güzel bir dizi ve zaten çok yüksek seyirci kitlesi varmış. Dizi bu yıl yaz tatiline biraz erken giriyor çünkü akıl almaz işler yapıyorlar ve hakları. Bir İngiliz'e, bir Fransız'a bu tempoda çalıştığımızı söyleseler inanmazlar.

Dizide 'Rüstem Bey' karakterini canlandırıyorsunuz. Projeye nasıl dahil oldunuz?

Başka işler de geliyordu ama tek başıma değil, menajerim Yasemin Özbudun ile birlikte karar veriyoruz. Yapımcı Raci Şaşmaz ile görüştük, öyle başladım. İyi oldu, izleyici tarafından da beğenildi, ben de memnunum; bakalım ilerleyen bölümlerde ne olacak...

'Eşkıya'da yine kötü adamsınız. Sıkılmadınız mı kötü adamı oynamaktan?

Kızım bana hep; "Baba bir kerede fakir adamı oyna" der. Ben de her zaman yapımcı ve yönetmenlere; "Bana fakir rolü verin, onu da çok iyi oynarım" derim ama "Sana nasıl fakir adam verelim?" derler. Bildiğiniz üzere 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' da mafyayı oynuyorum. Özellikle son dönemde üzerime kötü adam imajı yapıştı ama ben onu sempatik hale getirmeye çalışıyorum.

Kendi karakterinizin belki de tam tersini oynuyor olmak zor mu?

Hayır, daha iyi; daha kolay oynuyorum. İyiyi verirken kötüyü de öğreniyorum. Kötüyü oynamak zor değil çünkü insan kötü doğmaz, kötü olunur.

Devler kadrosu gibi bir projenin içindesiniz. Türkiye'nin en sevdiği oyuncularla çalışmak nasıl bir his?

Evet, dizinin çok geniş bir kadrosu var. Çok iyi oyuncular var, çoğuyla daha önce çalışmadım ama bu projenin içine dahil olduktan sonra onları yakından izliyorum ve çok beğeniyorum.

Tiyatro ustası Reşit Gürzap'ın oğlusunuz ve babanız "Bir aileye bir kurban yeter" diyerek bu işi yapmanızı istememiş. Kurban oldunuz mu?

Babam da, büyükbabam da tiyatro sanatçısıydı ama kendimi kurban olarak görmedim. Çünkü şanslı bir sanatçıyım, zamanında istediklerimi yapabildim.

Devlet Tiyatrosu ve Devlet Konservatuvarı'nın kurulma aşamalarında taşın altına eline koymuş bir sanatçı olarak kendi tiyatronuzu neden kurmadınız?

Bir dönem özelleştim ama iflas ettim. Binlerce lira para kaybettim; hata ortağımdaydı, yani işletmecideydi. 'Lanet olsun' dedim ve tüm borçlarımı ödedim. Çok iş yapmış gibi görünüyorum ama zengin biri değilim.