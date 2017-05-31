Cingöz Recai!

Giriş Tarihi: 31.5.2017
Cingöz Recai!
Kenan İmirzalıoğlu, yeni filmi için kolları sıvadı. Filmde Peyami Safa'nın Cingöz Recai karakterini canlandıracak olan oyuncu, "Uzun zaman sonra sinema filminde oynamak heyecan verici" dedi.
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Cingöz Recai!
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