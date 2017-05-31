‘İmane arkadaşlarımızla iyice kaynaşacak’

Yapımcı Polat Yağcı, önceki akşam Gürkan Şef'te iftar yemeği düzenledi. Yemeğe Murat Yıldırım-İmane Elbani, Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Coşkun Sabah, Kutsi-Feyza Çıpa, Ahmet Selçuk İlkan, Muazzez Ersoy, Hakan Altun, Hande Yener ve Emre Altuğ gibi birçok ünlü katıldı. Kapıda gazeteciler ile ayaküstü konuşan Serkan Kaya, yanına gelen küçük bir kızı geri çevirmedi. Küçük kız, hem Kaya'dan para aldı, hem de karnını doyurdu. Murat Yıldırım ve İmane Elbani çifti, şıklıklarıyla dikkat çekti. Yıldırım, "İftar için bir araya geldik. İmane de arkadaşlarımız ile daha da kaynaşacak" dedi. Cengiz Kurtoğlu, "İftarda maalesef ben çok yiyemedim. Bir abimiz dananın yarısını yedi" diyerek isim vermeden espri yaptı. Kutsi ise sevgilisi Feyza Çıpa ile çok kavga ettikleri iddiasına açıklık getirdi: "Aramızda sorun olsa da bunlar basit şeyler." dedi.