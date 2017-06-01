'tan 'e şoke eden sözler!

Giriş Tarihi: 1.6.2017 10:16 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 10:21
Aydemir Akbaş'tan Şener Şen'e şoke eden sözler!

Komedi filmlerini ve komedyenleri cıvık bulan , “’i komedyen olarak görmüyorum. Bir şey yapmıyor, çünkü korkak” dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından , komedi filmlerine ve komedyenlere ateş püskürdü. Oyuncu, "Şimdiki komedi filmlerini ve oyuncularını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna, "Türkiye'de tam anlamıyla komedi diye bir şey yok. Hepsi cıvıklık ve sululuk... Şahan Gökbakar sadece sakal bırakıyor o kadar" dedi.



Milliyet'te yer alan habere göre; Bugüne kadar oynadığı projelerde genellikle yönetmen Yavuz Turgul'la çalışmayı tercih eden ve birçok ödüle layık görülen 'le ilgili de konuşan Akbaş, "Şener Şen'i komedyen olarak görmüyorum. Fazla bir şey yapmıyor, çünkü korkak. Bir adamın arkasına girmiş ve o ne derse ayak uyduruyor" açıklamasını yaptı.
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Aydemir Akbaş'tan Şener Şen'e şoke eden sözler!
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