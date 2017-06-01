İbrahim Tatlıses evleniyor

Takvim'de yer alan habere göre; Önceki gün Nişantaşı'nda gezen Akbaş, Damla Buket Çakıcı ile birlikte olan Tatlıses'in evlenip evlenmeyeceği sorulunca şöyle konuştu: "İbrahim beni arayıp 'Acilen İzmir'e gel, konuşacaklarım var' dedi. Zaten kendisine Damla ile evlenmesini söylemiştim."



"İBRAHİM'E BAKACAK TEK İNSANDIR"



Akbaş daha önce de Tatlıses ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu; "İbrahim'e bakacak tek insan Damla'dır. Damla İbrahim'e hep aşıktı. Onu sinirlendirmeyen tek insandır. Damla'nın İbrahim'le vedalaştığı gün bana bir sarılışı var, unutamam. Ayşegül ile evlenirken bana haber vermedi. Eğer söyleseydi konuşurdum uzun uzun, tartışırdım. İbrahim'inki o dönem aşk değildi. Şefkate ve bakıma ihtiyacı vardı. "Ayşegül ile evleneceğine iki hemşire tut "dedim. Neden ayrıldıklarını hiç bilmiyorum, araya biri girdi mi onu da bilmiyorum. İbrahim'e kim hizmet etmişse hepsini severim ama Damla'yı ayrı severim. Ben İbrahim'den çok Derya'yı severim. İbrahim'i Derya ile barıştırmak için çok uğraştım. Kimse duydu mu? Derya restoran açtı ben her gün onun yanındaydım. Ayşegül beni arasa, bir sıkıntısı olsa çağırsa giderim. Çünkü onun da ağladığı günleri gördüm. İdo'nun tarzını tasvip etmiyorum. Ben bu konuda tutucunun kralıyım. İdo'nun aleyhinde bir yazı okudum geçenlerde. Kıyafet tercihleriyle alakalı. İnanılmaz üzüldüm."





İBRAHİM TATLISES: ARTIK TAMAMEN İZMİRLİYİM