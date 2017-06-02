Oyuncu 'ün yeğeni kavgada ağır yaralandı

DHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 13:50 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 14:06
Oyuncu Halil Ergün'ün yeğeni kavgada ağır yaralandı

Ünlü sanatçı 'ün, yeğeni 46 yaşındaki , sahibi olduğu çay ocağında kavga ettiği kişilerin üzerine kaynar su dökmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Ergün, tedaviye alındı.

İznikli olan 'ün, geçen yıl 70 yaşında ölen ağabeyi Dalyan Ergün'ün oğlu , dün gece saat 23.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde işlettiği çay ocağını kapatmaya hazırlanırken, iş yerine gelen 3 kişi kendisinden çay istedi. İş yerini kapatacağını söyleyerek çay servisi yapmayan Ahmet Ergün ile kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişiler arasında tartışma çıktı.

KAYNAR SU DOLU KAZANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Tartışma kavgaya dönüşürken kavga ettiği kişiler tarafından itilince sırt üstü kaynar su dolu kazanın üzerine düşen Ahmet Ergün ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ergün, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Ünitesi'nde yoğun bakıma alındı. Polis, olay sonrası kaçan 3 kişinin kimliklerini güvenlik kameralarını izleyerek araştırıyor.



Yakınları olayı öğrenen sanatçı Halil Ergün'ün de Bursa'ya gelerek yeğeni Ahmet Ergün'ün tedavisiyle ilgileneceğini söyledi.
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Oyuncu Halil Ergün'ün yeğeni kavgada ağır yaralandı
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