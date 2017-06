Son ana kadar savaştıkları için bu takıma aşığız

İkisi de Beşiktaş 'a gönül vermiş, tüm maçları takip eden, sahnedeyken bile maç sonuçlarına odaklanan şarkıcılar... Özgün ve Simge , ailelerinden kendilerine miras kalan Beşiktaş sevdalarını, şimdi hayranlarıyla paylaşıyor. Simge, geçtiğimiz yıl şampiyonluk kutlamalarında statta sahneye çıkıp şarkı söylemişti. Özgün ise Beşiktaş için bir marş yazdı. Biz de iki ünlü şarkıcıyla, Vodafone Stadı'na gidip şampiyonluk sevincini bir kez daha yaşadık. Ben de Beşiktaş taraftarı olduğum için bu buluşmanın benim için anlamı daha büyüktü...Vodafone Stadyumu'na girdiğimizde, Özgün ile Simge'nin mutluluğu ve enerjisi ikiye katlanıyor. Stattaki localardan birine geçip heybetli stadyumu izleyerek sohbete başlıyoruz. Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir araya gelme şansını da yakalıyoruz. Kartal'ı şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli hocayla sohbet edip kendisini tebrik ediyoruz.Simge, Şenol Güneş için şöyle diyor: "Allah, Şenol Hoca'yı başımızdan eksik etmesin. Herkese karşı çok kibar, çok beyefendi biri. Maç sırasında da öyle... Çok farklı bir duruşu var." Özgün ise, Güneş'in kariyerinin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmasını istediğini söylüyor: "Güneş, inşallah uzun yıllar takımımızda kalır, hatta mesleğini burada bırakır. Beşiktaş, kendisine yakışan isimleri barındırır. Sahada çirkinlikler yapan futbolcularla çalışmaz. Şenol Güneş de vizyonu ve duruşuyla Beşiktaş'a yakışan bir isim."İkili, siyah-beyazlıların şampiyonluk kupasını kaldıracağı maça konserleri olduğu için katılamayacak. Ama Simge'nin taraftara bir mesajı var: "Maçın oynanacağı cumartesi günü, Tuzla Marina Arena'da konser vereceğim. Maçtan sonra tüm Beşiktaşlıları konserime bekliyorum. 45 bin kişi gelsin."Geçtiğimiz yıl şampiyonluk kutlamasının ardından statta sahneye çıkıp şarkı söyleyen Simge, o günü unutamıyor: "Allah bana öyle güzel bir şey nasip etti ki... Beşiktaş'ın kızı olarak, bir insanın hayatta yaşayabileceği en güzel tecrübelerden birini yaşadım. Dizlerimin bağı çözüldü... Üçlüyü çok iyi çektiremememe rağmen beni çok iyi kucakladılar." Özgün de şampiyonlukların devam edeceğinden emin: "Üç-dört yıl böyle gider. Yeni şampiyonluklar yaşayacağız."Maçları tribünden takip etmeyi sevdiğini söyleyen Simge, "Aynı enerjideki insanlarla bu statta olmayı seviyorum. Kardeşim Umut, asistanım Alper, Gökhan Şahin, İsmail Tunçbilek, Ersay Üner ve orkestramla birlikte bu ortamı yaşıyorum" diyor. Bazı maçlarda çok bağırdığı için sesinin kısıldığını anlatan güzel şarkıcı, "Ekmek paramı sesimle kazanıyorum' deyip kendimi durdurmaya çalışıyorum ama olmuyor" diyor.Ekiplerindeki kişilerin de Beşiktaşlı olduğunu söyleyen ikiliden Özgün, "Ekibe yeni biri gelince, ilk sorumuz 'Hangi takımı tutuyorsun?' oluyor." diyor.Söz, futbolcuların kazandığı astronomik ücretlere geliyor. Özgün, bu paraya değdiğini düşünüyor: "Bence sahaya ruhuyla çıkan futbolcular, aldıkları paraları düşünmüyor. Milyonlarca taraftarın umudu, sevinci, hayalleri onlara bağlı. Çıkıp şerefleriyle oynuyor ve haklarıyla kazanıyorlar. Aldıkları paralar helal olsun."Peki ya totem? Totemsiz olmaz elbette... İki şarkıcının da kendilerine özel totemleri var. Simge, "Maç izlerken formamı giyip çıkarırım. Bir de tuvalete gidip geliyorum. Her seferinde gol olur, hiç şaşmaz" diyor. Özgün de işaret parmağıyla orta parmağını kilitlediğini söylüyor: "Karşı atakta parmaklarımı kilitliyorum. Gol olduktan sonra kimse yer değiştiremiyor. Galatasaray maçını izliyorduk, ısıtıcılar yüzünden sıcak bastı, üstümü çıkardım, ardından gol attık. Sonra üstümü giyemedim tabii. İyi ki hasta olmadım."Özgün'ün 2 yaşındaki minik oğlu Ediz de babası gibi tam bir Beşiktaş aşığı... Oğluyla birlikte maç izleyip top oynadıklarını söyleyen Özgün, "Yavru kartalımı henüz stada götürmedim ama seneye mutlaka birlikte gideceğiz. Ediz, maç izlerken çok heyecanlanıyor. Evde de sürekli top oynuyoruz" diyor.Özgün'ün, yeni şarkısının sözlerini değiştirerek Beşiktaş'a uyarladığı 'Şampiyon Ol Çıldırt Bizi' isimli marş, taraftarın kalbini kazandı. Şarkının orijinal sözlü versiyonu ise bayramdan sonra dinleyiciyle buluşacak. Parçayı çok sevdiğini belirten Simge, şöyle diyor: "Kalıbımı basarım bu şarkı çıktığı gün patlayacak. Bu konuda hislerim çok iyidir. Birçok parça dinlerim, içinden bir tanesi bana 'Budur' dedirtir. Bu da o şarkılardan biri." Araya giren Özgün de, "Ben hiç anlamıyorum parça seçiminden... Bundan sonra şarkılarımı önce sana dinleteyim" diyerek Simge'ye takılıyor.Her maçına gelmedik miBiz çileler çekmedik miBu can feda olsun sanaÖl dedin de ölmedik mi1903'ten beriKalbimizin tek efendisiSen hakkınla şerefinleŞampiyon ol çıldırt biziBiz bu semtin çocuğuyuzSüleyman'ın torunuyuzDünya dursa değiştirmezEfendiyiz gururluyuzBiz hep zoru sevmedik miTaşlı yollar geçmedik miAllahımın da izniyleŞampiyon ol çıldırt biziBeşiktaş, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek üst üste iki kez zafere ulaştı. Her Kafadan Bir Ses ekibi olarak bu sevinci paylaşmak için koyu Beşiktaşlı olan iki ünlü isim, Özgün ve Simge ile buluştuk.Bize Beşiktaş'ın stadının kapılarını Vodafone Stadı Etkinlik ve Pazarlama Müdürü Ceyhun İnceoğlu açtı. Gittiğimizde Özgün çoktan oradaydı. Simge gelene kadar, yazdığı şampiyonluk marşını bizimle paylaştı. 'Şampiyon Ol Çıldırt Bizi' adlı marş hemen dile dolanıyor. Özgün şarkıyı tribünler için yazdığını söylüyor: "En büyük isteğim bu şarkıyı tribünde duymak. Binlerce taraftarın aynı sözleri söylediğini duymak büyük gurur olacak."Bütün enerjikliğiyle yanımıza gelen Simge'yi de alıp kupaların bulunduğu bölüme geçiyoruz. Burada Şenol Güneş'le karşılaşıyoruz. Şenol Hoca ile çektirdiğimiz fotoğraflar, hepimiz için güzel bir anı oluyor.Özgün, 'Şampiyon Ol Çıldırt Bizi' marşını Simge'ye dinlettiğinde, ikisi de az sonra maç başlayacakmış gibi heyecanlı görünüyordu. Özgün; marşı, Fenerbahçe'nin son dakika golüyle berabere biten maçtan sonra yazdığını söylüyor.Aynı takıma gönül vermelerinin yanı sıra yakın arkadaş olan Simge ile Özgün, Beşiktaş'ın maçlarını hiç kaçırmıyor. Eğer stada gidemezlerse, mutlaka televizyondan takip ediyorlar. Hatta Simge, "Televizyon bulamazsam, radyodan dinliyorum" diyor. Güzel şarkıcı, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği gün İzmir'de konserde olduğunu belirterek "Şampiyonluğu sahnede kutladım" diyor.Beşiktaş tutkusunun aileden geldiğini söyleyen Simge, babasıyla maç izledikleri günleri şöyle anlatıyor: "Rahmetli babam fanatik derecede Beşiktaşlıydı; ondan bana geçti. Beraber maç izlerdik. Kalp hastasıydı, ona bir şey olacak diye korkardık ama çok büyük keyifti." Özgün de tüm ailesinin siyah beyaz renklere aşık olduğunu söylüyor. "Eşiniz Fenerbahçeli olsaydı, onunla evlenir miydiniz?" diye sorduğum Özgün, "Tabii ki evlenirdim, sonra onu Beşiktaşlı yapardım" diye espri patlatıyor.Futbolcu olmayı hayal eden Simge, gönlünde kaleciliğin yattığını söylüyor: "Kaleciliği çok seviyorum. Yıllar önce ilk kez İnönü Stadı'na gittiğimde sahaya girmiştim. Hayatımda ilk defa kaleyi yakından görmüştüm. Çocukken televizyonda maç izlerdim ve 'Bu kadarcık kalede nasıl gol yiyebilirler!' derdim. Statta bir baktım ki, kale 7.32'ymiş! Kaleyi korumak o kadar kolay değilmiş." "Kaleciler çok küfür yiyor ama..." dediğimde, Simge kahkaha atarak "Ben de güzel karşılık veririm" diyor ve ekliyor: "Kimsenin şahsına küfür edilmediği sürece, bu bana ayıp gelmiyor. Sonuçta insanlar maçta enerjilerini boşaltıyor."İkiliye tribünde izledikleri ilk maçı soruyorum. Özgün, maça ilk kez 94-95 sezonunda gitmiş: "Ankara'da yatılı okudum. Hafta sonları İstanbul'a maçlara giderdim. İlk kez Karşıyaka maçına gitmiştim. 1994-95 sezonuydu, 1-1 beraber kalmıştık." Simge de üniversite öğrencisiyken Diyarbakırspor maçını izlediğini söylüyor.Stattayken tarif edilemez duygular yaşadığını belirten güzel şarkıcı, şöyle diyor: "Statta farklı bir atmosfer oluşuyor; takımla bütünleşiyoruz. Yenildiğimiz zamanlar da oldu ama son ana kadar savaşıyoruz. Bu adamlara aşık olma sebebim bu. Seyirci takıma öyle enerji veriyor ki, her an gol gelebileceğini hissediyorsun. Bu stadın açılış gecesinde ağladım. Eskiden tribün lideri Alen üçlü çektirdiği zaman da ağlardım." Özgün ise, "İki yıl statsız oynadık. Yensek de yenilsek de Beşiktaşlılar, her zaman takımına sahip çıkar. Farkımız bu" diyor.Simge, Cenk Tosun'un son dakika golüyle 3-3 biten Benfica maçını unutamadığını söyleyip ekliyor: "Cenk, en yakın arkadaşımla evlendi, yani eniştem olur. Takımdaki favorim Cenk Tosun." Özgün ise Pancu'nun kaleye geçtiği Fenerbahçe maçını unutamadığını söylerken, "Favori oyuncularım Atiba ve Talisca" diyor.