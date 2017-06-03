Deniz Çakır “İlişkilerde mıç mıç yaşayan biri asla olmadım”

Deniz Çakır TV dizisi, tiyatro oyunu derken hayatına bir de sergi sığdırdı. Çakır, Meryem Uzerli ve Sanem Çelik'le daha çok sahneleri olsun istiyormuş.

Deniz Çakır, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde bir mafya babasının ceketi omuzunda gezen, gerekti mi lafı gediğine koyan karısı Meryem'i, "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır" adlı Oyunda sinir kirizinden intiharın eşiğine gelmiş bir yazarı oynuyor. Bunların arasına da tek başına çıkmayı sevdiği yolculuklarda ona yarenlik eden fotoğrafı sığdırıyor. Serdal Güzel'le birlikte 151 dublaj sanatçısını fotoğrafladıkları "Rabarba" sergisi Antalya Altın Portakal Festivali'nde da açılış yaptıktan sonra İstanbul Soho House'da seyirciyle buluştu.