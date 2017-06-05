Akıllan artık Burak

Giriş Tarihi: 5.6.2017
Akıllan artık Burak
Oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, önceki akşam Cihangir'deydi. Geçen ay yağmurlu havada motosikleti kayınca kaza yapan Deniz, motor tutkusundan vazgeçmiyor. Oyuncu, bu kez sevgilisini tehlikeye atıp motosiklete kasksız bindirdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Akıllan artık Burak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz