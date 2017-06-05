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Akıllan artık Burak
Akıllan artık Burak
Giriş Tarihi: 5.6.2017
Oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, önceki akşam Cihangir'deydi. Geçen ay yağmurlu havada motosikleti kayınca kaza yapan Deniz, motor tutkusundan vazgeçmiyor. Oyuncu, bu kez sevgilisini tehlikeye atıp motosiklete kasksız bindirdi.
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