Deniz Seki'nin eşyaları cezaevinden çıkarıldı

Uyuşturucu temin etmek suçundan 2014'de cezaevine giren Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden bugün tahliye oluyor. Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman, 46 yaşındaki şarkıcının özel eşyasını kolilerle cezaevinden dışarı çıkardı. Seki'nin avukatı Naim Karakaya, tahliye için adliyeden gelecek evrakları beklediklerini açıkladı.



HAYRANLARI CEZAEVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI



Seki'nin hayranları cezaevinin önünde büyük bir kalabalık oluşturdu. Erken saatlerde Seki'yi karşılamak için cezaevinin önünde ellerinde çiçeklerle toplanan hayranları şarkılar eşliğinde tahliye saatini bekliyor.













DENİZ SEKİ BUGÜN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUYOR