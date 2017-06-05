'nin eşyaları cezaevinden çıkarıldı

Giriş Tarihi: 5.6.2017 12:24 Güncelleme Tarihi: 5.6.2017 13:23
Deniz Seki'nin eşyaları cezaevinden çıkarıldı

15 Kasım 2014'te uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Esenyurt’ta saklandığı evde gözaltına alınıp Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen bugün özgürlüğüne kavuşuyor.

Uyuşturucu temin etmek suçundan 2014'de cezaevine giren , Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden bugün tahliye oluyor. Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı , 46 yaşındaki şarkıcının özel eşyasını kolilerle cezaevinden dışarı çıkardı. Seki'nin avukatı Naim Karakaya, tahliye için adliyeden gelecek evrakları beklediklerini açıkladı.

HAYRANLARI CEZAEVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Seki'nin hayranları cezaevinin önünde büyük bir kalabalık oluşturdu. Erken saatlerde Seki'yi karşılamak için cezaevinin önünde ellerinde çiçeklerle toplanan hayranları şarkılar eşliğinde tahliye saatini bekliyor.





DENİZ SEKİ BUGÜN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUYOR

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Deniz Seki'nin eşyaları cezaevinden çıkarıldı
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