SON DAKİKA: Deniz Seki tahliye oldu!

Fotoğraflar | Hakan UÇ | GÜNAYDIN



Uyuşturucu temin etmek suçundan 2014'de cezaevine giren Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden bugün tahliye oldu. Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman, 46 yaşındaki şarkıcının özel eşyasını kolilerle cezaevinden dışarı çıkardı.







HAYRANLARI CEZAEVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI



Seki'nin hayranları cezaevinin önünde büyük bir kalabalık oluşturdu. Erken saatlerde Seki'yi karşılamak için cezaevinin önünde ellerinde çiçeklerle toplanan hayranları Seki'nin cezaevinin önünden ayrılma anına kadar bekledi.



"ÇOK ZORLU BİR YOLCULUKTU"



Seki, "Teşekkür ederim bu kadar güzel bir sevgi seli ile karşılaştığım için. Bunca zaman sesim oldunuz, dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok zorlu bir yolculuktu ama Allah'ın izniyle çıktım. 2 gün sonra basın toplantısı olacak müsade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum" dedi.







OLAYIN GEÇMİŞİ



2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı. Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozuldu ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 218 gün cezaevinde geçiren Seki, ilk duruşmadan tahliye edildi. Sonrasında cezası onanan sanatçı hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seki 16 Kasım 2014'te tekrar cezaevine gönderildi.





DENİZ SEKİ TAHLİYE OLDU

HAYRANLARI DENİZ SEKİ'Yİ YALNIZ BIRAKMADI