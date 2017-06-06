Demet Akalın; önceki gece sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, iş ve özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Takipçilerinden gelen eleştirilere de cevap veren Akalın; yüzüne botoks yaptırdığını, kendisinin makyaj güzeli olduğunu ve 3 Adam'la olan atışmalarından sonra İlyas Yalçıntaş'la girdiği polemiği anlattı. Genç müzisyen İlyas Yalçıntaş'ın, "Çok başarılı olabilir ama Demet Akalın'ı hiç canlı performans yaparken görmedik" açıklamalarına sosyal medya üzerinden canlı olarak cevap veren Demet Akalın, "Çocuğu aradık ama telefonunu korkudan açmadı herhalde. Ben canlı da okurum, playback de yaparım. Playback olayını ben başlattım, istediğim zaman da ben bitiririm" dedi. Yayını makyajsız yapan Akalın, "Çok çirkinsin" diye yazan bir takipçisine "Oğlum, ben zaten makyaj güzeliyim", "Çok yaşlanmışsın" mesajına ise "Sen de, ben de bu dünyaya kazık çakmayacağız" diye cevap verdi. Genelde sanatçılar estetik yaptırdığını saklarken, Demet Akalın; dudak, çene ve göz çevresine botoks yaptırdığını da hayranlarıyla paylaştı.