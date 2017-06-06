‘O fotoğrafları silin’

Giriş Tarihi: 6.6.2017
‘O fotoğrafları silin’
Müzisyen Cahit Berkay, önceki akşam Cihangir'de bir kadın ile baş başa yemek yerken görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince rahatsız olan Berkay, "Arkadaşlar, rica ediyorum o fotoğrafları silin, istemiyorum" dedi.
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‘O fotoğrafları silin’
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