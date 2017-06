Selin’le bayram sonrası nikahı kıyacağız, düğün yapmıyoruz!

SELİN'DE

EMPATİDEN

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli , günlerdir boşanma haberiyle gündemden düşmüyor. Müzik piyasasına girdiği ilk günden beri sansasyonel hiçbir olaya karışmayan Ceceli, ilk kez magazin basınının manşetlerini özel hayatıyla süslüyor. Boşanmasından bir gün sonra bir de sosyetik güzel Selin İmer ile birlikte olduğu ortaya çıkınca eleştiri oklarının da hedefi oldu. Ünlü şarkıcı, hayranlarından büyük tepki gördü. Boşanma haberi ortaya çıktığından beri herkes Mustafa Ceceli'nin peşine düştü. O da bu olaylardan biraz uzaklaşmak için Amerika'ya gitti. Biz de Ceceli'ye telefonla ulaşarak ondan yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar anlatmasını istedik. Ünlü şarkıcı, yaşadığı bu zorlu günleri ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ile ayrılık sürecine nasıl geldiklerini, evliliklerinin ilk ne zaman çatırdamaya başladığını, ilişkilerini bitiren nedenleri, sevgilisi Selin İmer ile nasıl tanıştıklarını ve evlilik kararını nasıl aldıklarını tüm detaylarıyla anlattı. İşte Mustafa Ceceli'nin olay yaratacak açıklamaları...Elbette hiç kimse boşanmak için evlenmez, ayrıca boşanmayı da kimseye tavsiye etmiyorum fakat bazı durumlarda çocuğunuzun huzurlu bir ortamda büyümesi için bu adımı atmak zorunda kalıyorsunuz; bizim de yaptığımız buydu. Kamuoyunda sanki her şey bir haftada olup bitti gibi gösterildi. Oysa bu, son iki seneyi kapsayan bir birikimin sonucu. Geçen sene sonunda artık kurtarılamayacak raddeye geldiğinde Ocak'ta son süreç başladı. Zaten alyanslarımızı çok uzun zamandır takmamamız, üstüne eski eşimin sosyal medya hesaplarını kapatması, beraber hiçbir fotoğraf paylaşmamamız, davetlere birlikte katılmıyor olmamız gibi ipuçları da sevenlerimin dikkatinden kaçmamıştı. Ancak insan inanmak istemediği şeyi görmezden geliyor işte.İki kusursuz insan dahi olsanız; bu, bir ilişkiyi kusursuz sürdüreceğiniz anlamına gelmez. Kaldı ki ben kusursuz bir insan değilim. 'Görüş ayrılıklarımız artık aynı evin içinde yaşayabilme konforunu zorluyor' anlamında bir cümle kullanmıştım aslında. Konu elbette dış görüntüyle alakasızdı, tamamen yaşama bakış değerlerimizin farklılaşması manasında bir söylemdi o.Hayır, fakat bu süreçte onları da üzüp yıpratmak istemedik. Her iki taraf da ailelere haber vermek için mahkemenin sonuçlanmasını bekledi.Selin'le önceden tanışıklığımız vardıancak ayrılma sürecinin içindeykenbizim arkadaşlığımız başladı.Evet, evlilik hayatını seviyorum, dolayısıylasonu resmi bir evliliğe gitmeyecekbir ilişki benim tarzım değil.Nikahı bayramdan sonra kıymayıplanlıyoruz.Hayır, düğün düşünmüyoruz.Ortak arkadaşlarımızın olduğu birortamda tanışmıştık.Yaşama aynı pencereden bakmamız,bizi bu karar üzerinde buluşturdu.Selin'in çok yakın ve sıkı dostları,çok eskiye dayanan, sağlam temellerüzerine kurulu arkadaşlıkları var. Dolayısıylakonunun iç yüzünü o kadar iyibiliyorlar ki, onun arkasında durmayanbir kişi bile olmadı. Çünkü sosyalmedyada ve bazı basın kuruluşlarındaçarpıtıldığı gibi bir evliliğin yıkılmasınasebep olmadı Selin. Bu yüzdende tepki görmesi için bir sebep yoktuçevresinden.İki senedir çırpınıyordu. Buradaki en büyük kabahat,benim bunu sevenlerimden gizlemem oldu.Belki de kendimden bile gizlediğim için böyle birtutum takındım. İlk olarak boşanma konusunu eskieşim gündeme getirmişti. Benim için bile bittiğinikabullenmek seneler aldı. Gerçek olduğuna inandığınızbir şeyi yitirdiğinizde, kendiniz dışında açıklamayapacağınız bir de milyonlarca insan olunca;olayla yüzleşmek tahmin ettiğinizden çok daha zoroluyor. Bunu yaşamayan birinin de anlamasını bekleyemiyorsunuzhaliyle. Bu neredeyse imkansız birşey. Ailelerin ve dostların fikirlerinin bile önem taşımadığıbir raddeye gelmiştik, bıçak kemiğe dayanmıştıartık. Hiç kimseye danışmadan iki kişi arasındaaldığımız bir karardı bu.Bu haberler karalama kampanyasının bir parçası.O fotoğraflar, bilgisayarımdan e-posta hesabıma izinsizgirilerek görüntülerin bilgisayar ekranından cep telefonuylafotoğraflarının çekilmesiyle elde edildi. Hattakullanılan cep telefonun markası bile ekrandan yansıyor.İnsanlar bu görüntülerin boşanmayla alakalı olduğunudüşünüyorlar, oysa hiç alakası yok. Böyle bir şey söz konusuolsa, o kareler delil olarak boşanma protokolündede olurdu ama yoklar.Fotoğraflar geçtiğimiz Şubat ayına ait ancak basınasızdırılması, anlaşmalı boşanma protokolündeki şartlaryerine getirildikten bir gün sonra oldu. Ne kadar üzücüdeğil mi?Ben kimsenin kimseyi eleştirebilecek statülerde mükemmel olduğuna inanmıyorum. Bu söylemlerin çoğunu da empatiden uzak, nefret söylemleri olarak görüyorum. Özellikle tanımadığınız kişiler ve bizatihi içinde bulunmadığınız olaylarla ilgili yorumlar yapıp yargılarda bulunmanın vebalinin çok ağır olduğunu düşünüyorum. Böyle yüklerin altına girmenin hesabı da yüklü olur.Sanırım öyle. İnsanlar böyle bir durumubeklemiyordu. Ben de süreci gizleyip sonunakadar bir şey duyurmayınca, boşanmahaberinin etkisi çok büyük oldu. Çıkışnoktasındaki tepkiyi anlayabiliyorum. Buçok doğaldı fakat süreç artık bilinçli bir karalamakampanyası gibi devam ediyor. Öteyandan evlilik kurumuna saygım ve inancımtabii ki tam, zaten böyle olmasaydı bukadar çabuk tekrar evlenmek istemezdim.Evet, tepkilerini son derece normal buluyorum.Onlar beni ailelerinden biri olarakkabul ettikleri için boşanma haberine çoküzüldüler ve bana binlerce mesaj gönderdiler.Onlarda da bu konu bir travma yarattı.Eminim zaman içinde bu üzüntü ve şok haliatlatılacak ve beni anlayacaklar. Çocuğumuzungelişimi için boşanma süreciyle ilgilidışarıya herhangi bir olumsuzluğu özellikleyansıtmadık. Haliyle en son raddede haberleriolunca kırgınlıkları da, şaşkınlıklarıda büyük oldu. Onlar benim içimi bilirler,zaman her şeyi yerine oturtacaktır.Mustafa Ceceli önceki gün Instagram hesabı üzerinden de kendisini savunan bir açıklama yaptı. Ceceli açıklamasında da şunları söyledi: "Sustum, belki hakikat açığa çıkar diye bekledim. Fakat ben sustukça daha da çarpıtıldı zaten zor olan bu süreç... Yıllardır süren fikir ayrılıkları çatırdattı önce evliliği, ardı arkası kesilmeyen kavgalar da kaçınılmaz sona getirdi bizi. Ocak ayında başlayan boşanma süreci, sanki bir haftada olup bitmiş gibi lanse edildi. Boşanma kararımızdan çok sonra başlayan ilişkim, sanki boşanma sebebi gibi gösterildi. Bu fotoğrafları basına kim ve kimlerin verdiği apaçık ortada zaten. Amaç; beni karalamak... Gizlice bilgisayarıma girip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekleri yerine getiriline kadar beklenildi. Çok daha fazlası var. Ama oğlumun gelecekteki psikolojisi önceliğim olduğu için susacağım ve devamını yasal yollardan çözeceğim... Şiddetli geçimsizlikle başlayan bu sürecin böylesine şiddetli bir karalamayla son bulmasına gönlüm razı değil. Bu açıklamayı daha acı şeyler yaşanmamasını ümit ederek yapıyorum. Sağduyunun ve vicdanların seslenişinin galip geleceğine inancım tam."