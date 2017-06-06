Selin’le bayram sonrası nikahı kıyacağız, düğün yapmıyoruz!

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 6.6.2017
Selin’le bayram sonrası nikahı kıyacağız, düğün yapmıyoruz!

’ten boşandıktan bir gün sonra ’le birlikte olduğu ortaya çıkan GÜNAYDIN ’a konuştu. Boşanma noktasına gelmelerinin iki seneyi kapsayan bir süreç olduğunu belirten Ceceli; Selin İmer’le bayram sonrası nikah kıyacaklarını, ancak düğün olmayacağını söyledi. Ünlü şarkıcı “Selin’le hayata aynı pencereden bakmamız bizi bu karar üzerinde buluşturdu” dedi

'SELİN'DE BENİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ ŞEY HAYATA AYNI PENCEREDEN BAKMAMIZ'

Ünlü şarkıcı , günlerdir boşanma haberiyle gündemden düşmüyor. Müzik piyasasına girdiği ilk günden beri sansasyonel hiçbir olaya karışmayan Ceceli, ilk kez magazin basınının manşetlerini özel hayatıyla süslüyor. Boşanmasından bir gün sonra bir de sosyetik güzel ile birlikte olduğu ortaya çıkınca eleştiri oklarının da hedefi oldu. Ünlü şarkıcı, hayranlarından büyük tepki gördü. Boşanma haberi ortaya çıktığından beri herkes Mustafa Ceceli'nin peşine düştü. O da bu olaylardan biraz uzaklaşmak için Amerika'ya gitti. Biz de Ceceli'ye telefonla ulaşarak ondan yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar anlatmasını istedik. Ünlü şarkıcı, yaşadığı bu zorlu günleri ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Ceceli, eski eşi ile ayrılık sürecine nasıl geldiklerini, evliliklerinin ilk ne zaman çatırdamaya başladığını, ilişkilerini bitiren nedenleri, sevgilisi Selin İmer ile nasıl tanıştıklarını ve evlilik kararını nasıl aldıklarını tüm detaylarıyla anlattı. İşte Mustafa Ceceli'nin olay yaratacak açıklamaları...


Mustafa Ceceli'nin Selin İmer'le çekilmiş fotoğrafları boşanmasının hemen ardından gündeme bomba gibi düştü.

ALYANSLARIMIZI ÇIKARMIŞTIK

Hiç kimse boşanmak için evlenmez. Sizin Sinem Hanım'la dokuz yıllık bir evliliğiniz, Arın adında oğlunuz var. Sizi bu noktaya getiren ne oldu?
Elbette hiç kimse boşanmak için evlenmez, ayrıca boşanmayı da kimseye tavsiye etmiyorum fakat bazı durumlarda çocuğunuzun huzurlu bir ortamda büyümesi için bu adımı atmak zorunda kalıyorsunuz; bizim de yaptığımız buydu. Kamuoyunda sanki her şey bir haftada olup bitti gibi gösterildi. Oysa bu, son iki seneyi kapsayan bir birikimin sonucu. Geçen sene sonunda artık kurtarılamayacak raddeye geldiğinde Ocak'ta son süreç başladı. Zaten alyanslarımızı çok uzun zamandır takmamamız, üstüne eski eşimin sosyal medya hesaplarını kapatması, beraber hiçbir fotoğraf paylaşmamamız, davetlere birlikte katılmıyor olmamız gibi ipuçları da sevenlerimin dikkatinden kaçmamıştı. Ancak insan inanmak istemediği şeyi görmezden geliyor işte.

Boşanma sebebi olarak yaptığınız "Eşimle tarzımız uyuşmuyordu" açıklamanız da çok eleştirildi. Bunu biraz açar mısınız? Tarzdan kastınız dış görünüş değildi herhalde?
İki kusursuz insan dahi olsanız; bu, bir ilişkiyi kusursuz sürdüreceğiniz anlamına gelmez. Kaldı ki ben kusursuz bir insan değilim. 'Görüş ayrılıklarımız artık aynı evin içinde yaşayabilme konforunu zorluyor' anlamında bir cümle kullanmıştım aslında. Konu elbette dış görüntüyle alakasızdı, tamamen yaşama bakış değerlerimizin farklılaşması manasında bir söylemdi o.

Ailelerinizin boşanmayı basından öğrendiği doğru mu?
Hayır, fakat bu süreçte onları da üzüp yıpratmak istemedik. Her iki taraf da ailelere haber vermek için mahkemenin sonuçlanmasını bekledi.

EVLİLİĞE GİTMEYEN İLİŞKİ YAŞAMAM!

Eski eşinizle ilişkiniz Selin Hanım'ı tanımadan önce mi bitmişti?
Selin'le önceden tanışıklığımız vardı ancak ayrılma sürecinin içindeyken bizim arkadaşlığımız başladı.

Genelde bir evlilikten çıkan insanlar biraz kafalarını toplamak, bir süre beklemek isterler. Siz boşanmanızın ardından beş gün geçtikten sonra yeniden evlenemeye karar verdiğinizi açıkladınız. Evlilik hayatını seviyor musunuz?
Evet, evlilik hayatını seviyorum, dolayısıyla sonu resmi bir evliliğe gitmeyecek bir ilişki benim tarzım değil.

AYNI PENCEREDEN BAKIYORUZ

Ne zaman evleneceksiniz?
Nikahı bayramdan sonra kıymayı planlıyoruz.

Aile arasında düğün olacak mı?
Hayır, düğün düşünmüyoruz.

Selin İmer'le nasıl tanıştınız?
Ortak arkadaşlarımızın olduğu bir ortamda tanışmıştık.

Onda sizi etkileyen ne oldu? Size evlilik kararı aldıran neydi?
Yaşama aynı pencereden bakmamız, bizi bu karar üzerinde buluşturdu.

Selin Hanım da bu haberler yüzünden çevresinden tepki gördü mü?
Selin'in çok yakın ve sıkı dostları, çok eskiye dayanan, sağlam temeller üzerine kurulu arkadaşlıkları var. Dolayısıyla konunun iç yüzünü o kadar iyi biliyorlar ki, onun arkasında durmayan bir kişi bile olmadı. Çünkü sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında çarpıtıldığı gibi bir evliliğin yıkılmasına sebep olmadı Selin. Bu yüzden de tepki görmesi için bir sebep yoktu çevresinden.


Mustafa Ceceli, dokuz yıllık eşi Sinem Gedik'ten geçtiğimiz günlerde boşandı.

EVLİLİĞİM İKİ SENEDİR ÇIRPINIYORDU

Sinem Hanım'la evliliğiniz ne zaman bitti?
İki senedir çırpınıyordu. Buradaki en büyük kabahat, benim bunu sevenlerimden gizlemem oldu. Belki de kendimden bile gizlediğim için böyle bir tutum takındım. İlk olarak boşanma konusunu eski eşim gündeme getirmişti. Benim için bile bittiğini kabullenmek seneler aldı. Gerçek olduğuna inandığınız bir şeyi yitirdiğinizde, kendiniz dışında açıklama yapacağınız bir de milyonlarca insan olunca; olayla yüzleşmek tahmin ettiğinizden çok daha zor oluyor. Bunu yaşamayan birinin de anlamasını bekleyemiyorsunuz haliyle. Bu neredeyse imkansız bir şey. Ailelerin ve dostların fikirlerinin bile önem taşımadığı bir raddeye gelmiştik, bıçak kemiğe dayanmıştı artık. Hiç kimseye danışmadan iki kişi arasında aldığımız bir karardı bu.

O FOTOĞRAFLAR KARALAMA KAMPANYASININ BİR PARÇASI

Sinem Hanım'ın aldatıldığını cep telefonunuzdan öğrendiği ve boşanmak istediği iddiaları da ortaya atıldı. Bunların gerçeklik payı var mı?
Bu haberler karalama kampanyasının bir parçası. O fotoğraflar, bilgisayarımdan e-posta hesabıma izinsiz girilerek görüntülerin bilgisayar ekranından cep telefonuyla fotoğraflarının çekilmesiyle elde edildi. Hatta kullanılan cep telefonun markası bile ekrandan yansıyor. İnsanlar bu görüntülerin boşanmayla alakalı olduğunu düşünüyorlar, oysa hiç alakası yok. Böyle bir şey söz konusu olsa, o kareler delil olarak boşanma protokolünde de olurdu ama yoklar.

Ortaya çıkan fotoğraflar yeni mi, yoksa eski dönemlere mi ait?
Fotoğraflar geçtiğimiz Şubat ayına ait ancak basına sızdırılması, anlaşmalı boşanma protokolündeki şartlar yerine getirildikten bir gün sonra oldu. Ne kadar üzücü değil mi?

BUNLAR EMPATİDEN UZAK NEFRET SÖYLEMLERİ!

Her ünlünün boşanmasında benzer konular gündeme getiriliyor; para ve şöhret. Siz bu eleştirilere ne diyeceksiniz?
Ben kimsenin kimseyi eleştirebilecek statülerde mükemmel olduğuna inanmıyorum. Bu söylemlerin çoğunu da empatiden uzak, nefret söylemleri olarak görüyorum. Özellikle tanımadığınız kişiler ve bizatihi içinde bulunmadığınız olaylarla ilgili yorumlar yapıp yargılarda bulunmanın vebalinin çok ağır olduğunu düşünüyorum. Böyle yüklerin altına girmenin hesabı da yüklü olur.

HAYRANLARIM İÇİMİ İYİ BİLİR, ZAMANLA BENİ ANLAYACAKLAR

Röportajlarınızda eski eşinizden çok iyi bir şekilde bahseder, hatta evlilik kurumuna olan saygınızı anlatırdınız. Sevenlerinizin beklemediği bir durum olduğu için mi böyle bir tepki yaşandı?
Sanırım öyle. İnsanlar böyle bir durumu beklemiyordu. Ben de süreci gizleyip sonuna kadar bir şey duyurmayınca, boşanma haberinin etkisi çok büyük oldu. Çıkış noktasındaki tepkiyi anlayabiliyorum. Bu çok doğaldı fakat süreç artık bilinçli bir karalama kampanyası gibi devam ediyor. Öte yandan evlilik kurumuna saygım ve inancım tabii ki tam, zaten böyle olmasaydı bu kadar çabuk tekrar evlenmek istemezdim.

Hayranlarınızın tepkisini normal mi buluyorsunuz?
Evet, tepkilerini son derece normal buluyorum. Onlar beni ailelerinden biri olarak kabul ettikleri için boşanma haberine çok üzüldüler ve bana binlerce mesaj gönderdiler. Onlarda da bu konu bir travma yarattı. Eminim zaman içinde bu üzüntü ve şok hali atlatılacak ve beni anlayacaklar. Çocuğumuzun gelişimi için boşanma süreciyle ilgili dışarıya herhangi bir olumsuzluğu özellikle yansıtmadık. Haliyle en son raddede haberleri olunca kırgınlıkları da, şaşkınlıkları da büyük oldu. Onlar benim içimi bilirler, zaman her şeyi yerine oturtacaktır.



ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİ İÇİN SUSUYORUM
Mustafa Ceceli önceki gün Instagram hesabı üzerinden de kendisini savunan bir açıklama yaptı. Ceceli açıklamasında da şunları söyledi: "Sustum, belki hakikat açığa çıkar diye bekledim. Fakat ben sustukça daha da çarpıtıldı zaten zor olan bu süreç... Yıllardır süren fikir ayrılıkları çatırdattı önce evliliği, ardı arkası kesilmeyen kavgalar da kaçınılmaz sona getirdi bizi. Ocak ayında başlayan boşanma süreci, sanki bir haftada olup bitmiş gibi lanse edildi. Boşanma kararımızdan çok sonra başlayan ilişkim, sanki boşanma sebebi gibi gösterildi. Bu fotoğrafları basına kim ve kimlerin verdiği apaçık ortada zaten. Amaç; beni karalamak... Gizlice bilgisayarıma girip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekleri yerine getiriline kadar beklenildi. Çok daha fazlası var. Ama oğlumun gelecekteki psikolojisi önceliğim olduğu için susacağım ve devamını yasal yollardan çözeceğim... Şiddetli geçimsizlikle başlayan bu sürecin böylesine şiddetli bir karalamayla son bulmasına gönlüm razı değil. Bu açıklamayı daha acı şeyler yaşanmamasını ümit ederek yapıyorum. Sağduyunun ve vicdanların seslenişinin galip geleceğine inancım tam."
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Selin’le bayram sonrası nikahı kıyacağız, düğün yapmıyoruz!
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