‘Ver Kaç’ın çekimleri Kadırga’da başladı

Yapımcılığını Ego Grup Medya Doğan Bircan ve Kadir Gülnahar'ın üstlendiği yönetmenliğini ise Orçun Benli'nin yaptığı 'Ver Kaç' adlı yeni sinema filmi, seyircisine merhaba demeye hazırlanıyor. Çekimlerine başlanan 'Ver Kaç'; duygusal, samimi mahalle hikayesini farklı bir dille beyazperdeye aktarıyor. Başrol oyuncusu Kenan Ece filmde bir mahalle delikanlısını oynayacak. Filmde ayrıca Bülent Çolak, Aslıhan Güner, Fatih Koyuncuoğlu ve Fırat Tanış gibi başarılı oyuncular da rol alıyor. Dört hafta sürecek filmin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'un eski semtlerinden Kadırga'da gerçekliştirilecek. Kocamustafapaşa Stadı'nın da kullanılacağı çekimleri; diğer mekanları ise Ümraniye, Reşadiye ve Emirgan mevkii olacak.