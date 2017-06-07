Alman model Henriette Hömke zayıflamak isterken canından oldu

Giriş Tarihi: 7.6.2017 15:08 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 15:21
Alman model Henriette Hömke zayıflamak isterken canından oldu

Miss Germany 2006 adaylarından Miss Sachsen güzeli 29 yaşındaki Alman model Henriette Hömke zayıflamak uğruna canından oldu!

Almanya güzellik yarışması Miss Germany Corporation'un her yıl düzenlediği Miss Germany 2006 adaylarından Miss Sachsen güzeli Henriette Hömke zayıflamak uğruna hayatını kaybetti.



Geçtiğimiz gün Mısır tatilinde aşırı zayıflamak için az yemek yiyen model ve eski güzel hayatını kaybetmesi Alman medyasın gündeminde geniş yer buldu. Bild Gazetesi ölüm haberini manşete taşıdı. Miss Germany 2007 finaline katılan Miss Germany 2006 finalistleri içinde Türk kökenli model ve eski sunuculardan Şebnem Schaefer bulunuyordu. Model Şebnem Schaefer Miss Germany 2007 finalinde ikinci seçilmişti.



63 KİLODAN 40 KİLOYA DÜŞMÜŞTÜ

Anoreksi hasatlığına yenik düşen Alman güzel Henriette Hömke güzellik yarışmasında dereceye girememişti. On sene önce 63 kilo olan Henriette 40 kiloya düştüğü tahmin ediliyor.

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Alman model Henriette Hömke zayıflamak isterken canından oldu
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