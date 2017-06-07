Benzema kapıda kaldı

Real Madridli yıldız futbolcu Karim Benzema, Fatih Belediyesi'nin dün akşam Haseki Külliyesi önünde düzenlediği sokak iftarına katılmak için önceki akşam İstanbul'a geldi. İspanya'dan gelen yıldız golcü, uçağın 30 dakika erken inmesi nedeniyle bekleme salonunda arkadaşını bekledi. Arkadaşının gelmesi ile alandan VIP araç ile ayrılan Benzema, daha sonra Etiler Nusret'e geçti. Mekana gittiklerinde yer olmadığı için bekletilen dünyaca ünlü futbolcu, aracına geçerek yaklaşık 20 dakika araç içinde bekledi. Mekanda yer ayarlanmasından sonra aracından inen Karim Benzema'ya mekanın sahibi Nusret Gökçe, bizzat servis yaptı. Mekan içerisindeki müşterinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Benzema, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı. Mekan çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Benzama, "Bu, Türkiye'ye ikinci gelişim. Buraya dostum Ümit Akbulut için geldim" dedi.