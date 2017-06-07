Deniz Seki basın toplantısı düzenledi

"Uyuşturucu ticareti yapmak"tan 2.5 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde olan Deniz Seki önceki gün tahliye oldu. Özgürlüğüne kavuşan Seki cezaevinden çıktıktan sonra "Bunca zaman sesim ve gözüm oldunuz. Beni dimdik ayakta tuttunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok özledim. Benim için zorlu bir yolculuk oldu. Biraz dinlenmek istiyorum. İki gün sonra basın toplantısı yapacağım. Bütün gün burada beni beklediniz. Hepinize çok teşekkür ederim" açıklamasında bulunmuştu. Seki bugün gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı.







GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



Kameralar karşısına geçen Seki basın toplantısına cezaevi sürecinin çok zor geçtiğini belirterek başladı. Sevenlerine ve kendisini destekleyenlere teşekkür etti. "Hiç haketmediğim ve işlemediğim suçtan dolayı bana böyle bir ceza verdiler" diyen Seki, cezaevinde kaldığı 3 yıl 2 ayın çok ilginç bir hayat deneyimi olduğunu kaydetti. Çok duygulandığını ve heyecanlandığını söyleyen Seki, gözyaşlarına boğuldu.



MÜJDELİ HABERİ VERDİ



Cezaevinde kaldığı süre içerisinde ve tahliye olduktan sonraki 24 saatte neler yaptığından bahseden Seki zaman zaman duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Ramazan Bayramı'nda ilk singleını çıkaracağının müjdesini veren Seki, nişanlısı Faruk Salman ile nikah masasına oturacağını da söyledi.

















