Deniz Seki'nin gözyaşları...

Önceki gün tahliye olan Deniz Seki, bugün kameralar karşısına geçti. Basın toplantısına cezaevi sürecinin çok zor geçtiğini belirterek başlayan Seki, sevenlerine ve kendisini destekleyenlere teşekkür etti. "Bu kadar kalabalığın karşısına çıkmayalı çok uzun zaman oldu. Heyecanımın kusura bakmayın. Bu aslında 'basın toplantısı' adı altında bir kavuşma toplantısı. Ben sizi çok özledim. Çok zor bir yolculuktu ama sizler benim sesim oldunuz, sözüm oldunuz. Elimi hiç bırakmadınız. Benden dualarını esirmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hiç haketmediğim ve işlemediğim suçtan dolayı bana böyle bir ceza verdiler, ben de 3 yıl 2 ay gibi bir süre ceza yattım. Çok ilginç bir hayat tecrubesiydi benim için" diyen Seki, cezaevinde kaldığı 3 yıl 2 ayın çok ilginç bir hayat deneyimi olduğunu kaydetti. Çok duygulandığını ve heyecanlandığını söyleyen Seki, geçirdiği süreci anlatırken gözyaşlarnı tutamadı.



SEKİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI! İŞTE O ANLAR...



DENİZ SEKİ BASIN TOPLANTISINDA ŞARKI SÖYLEDİ



