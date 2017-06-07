"Kanatsız Kuşlar" dizisinin yayın tarihi belli oldu!

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.



DİZİNİN 1. BÖLÜMÜ 15 HAZİRAN PERŞEMBE 21.00'DE ATV'DE!

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor. Kanatsız Kuşlar'ın birinci bölümünde 15 Haziran Perşembe saat 21.00'de ATV'de buluşmak üzere.

Kanatsız Kuşlar 1. bölüm fragmanı yayınlandı











