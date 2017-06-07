"" sinin yayın tarihi belli oldu!

Giriş Tarihi: 7.6.2017 14:34 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 14:37
Kanatsız Kuşlar dizisinin yayın tarihi belli oldu!

’nin merakla beklenen si yayına giriyor. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada tıklanma rekorları kıran ve büyük beğeni toplayan dizinin 1. Bölümü, 15 Haziran Perşembe akşamı saat 21.00’de ATV ekranlarına geliyor.

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı 'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.

DİZİNİN 1. BÖLÜMÜ 15 HAZİRAN PERŞEMBE 21.00'DE ATV'DE!

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor. Kanatsız Kuşlar'ın birinci bölümünde 15 Haziran Perşembe saat 21.00'de 'de buluşmak üzere.

Kanatsız Kuşlar 1. bölüm fragmanı yayınlandı






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"Kanatsız Kuşlar" dizisinin yayın tarihi belli oldu!
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