Mustafa Ceceli’nin eski eşine 100 bin liralık dava

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, günlerdir boşanma haberleri ve Selin İmer'le olan yeni ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Ceceli'nin, eski eşi Sinem Gedik'ten boşanmasından bir gün sonra Selin İmer'le çekilmiş özel fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı GÜNAYDIN'a verdiği röportajda; Sinem Gedik'le evliliğinin iki senedir çırpındığını, yaşadıklarının bir haftada olup bitmediğini söyleyip Selin İmer'le bayramdan sonra evleneceklerini açıklamıştı. Ceceli sosyal medyada paylaştığı yazıda ise Selin İmer'le çekilmiş fotoğraflarının basına sızdırılmasında eski eşini suçlayan ifadeler kullanmıştı. Önceki gün bu konuyla ilgili önemli bir gerçek daha ortaya çıktı. Boşanma davalarındaki başarısıyla bilinen ve İbrahim Kutluay'a boşanma davası açan Demet Şener'in avukatlığını yapan Aslı Çelik Hatemi; geçtiğimiz Ocak ayında kendisine başvuran Sinem Gedik aleyhine haksız yere azledilmekten 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava, 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.Davanın gerekçeleri arasında; Sinem Gedik'in, Mustafa Ceceli ile anlaşmalı boşanmayı gerçekleştirdikten sonra davaya konu olmamış birtakım delillerin, avukatlık etik kuralları ile bağdaşmayan şekilde gündeme getirilmesini talep etmesi ve bunu kabul etmeyen Hatemi'yi haksız yere azletmesi yer alıyor. Ceceli, sosyal medyada "Gizlice bilgisayarıma girilip e-postamdan fotoğrafların fotoğrafı aylar önce çekilmişti zaten. Nedense anlaşmalı boşanma protokolündeki istekler yerine getiriline kadar beklenildi" diye yazmıştı.