‘O melodiyi parasını ödeyip aldık’

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' isimli şarkıyla tanınan Çağatay Akman, önceki gün atv'de Melih Altınok'un sunduğu 'Son Durak' programına konuk oldu. Genç şarkıcı, Youtube'da 240 milyonu aşkın kez izlenen 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' parçasının çalıntı olduğu iddialarına yanıt verdi. İsrailli Anna RF grubunun 'Jump' adlı şarkısından kopyalandığı öne sürülen parçanın videosu, Youtube'a yapılan şikayetler sonrası yayından kaldırılmıştı. Grup üyesi Ofir J. Rock da bir açıklama yaparak "Müzik uzmanları, Akman'ın şarkısının bizim parçamız 'Jump'tan kopyalandığını onaylamıştır. Elimizde belgeler var" demişti.Çağatay Akman'la birlikte 'Son Durak' programına katılan yapımcı Abdullah Özdoğan, grubun iddiasına şöyle yanıt verdi: "Bu besteyi yapan kişi, Mehmet Ali Sezer isimli bir Türk bestecisi. Sezer, 1994 yılında Güllü'nün 'Her Şeyim Oldun' adlı şarkısını yaptı. Kültür Bakanlığı'ndan eser işletmesi çıktı. O melodi, bu şarkının melodisi. Anna RF'in sözünü ettiği şarkı ise 2012 yılında yayınlandı. Arada 18 yıl var ve Çağatay yurt dışını çok sıkı takip ediyor. Dolayısıyla biz bu şarkıyı Anna RF'ten dinledik. O grup zaten dünyanın her yerinden ezgileri alıyor, kullanıyor. Biz araştırdığımızda, bu melodinin Güllü'nün seslendirdiği şarkıya ait olduğunu gördük. Melodinin esas sahibi, Mehmet Ali Sezer'ken, biz neden telif hakkını Anna RF'e ödeyelim? Biz Sezer'e ücretini ödeyip muvafakatname aldık ve bu melodiyi şarkıda kullandık. Şarkının tümünde değil, sadece bir yerde o melodi kullanıldı. Başta Anna RF bizimle iletişime geçti, melodinin kendilerinin olduğunu düşündüler. Ancak biz onlara notaları gönderdik ve şarkının Mehmet Ali Sezer'e ait olduğunu söyledik. Sezer ve biz, Anna RF grubuna dava açıyoruz. Şarkı askıya alındı, kaldırılmadı. Şu an inceleme yapılıyor."