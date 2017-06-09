‘Çocuğum devlet başkanı olacak’

Şarkıcı Doğuş, önceki akşam yakın dostu doktor Prof. Dr. Alper Çelik'le Kuruçeşme Celebra'da iftar yemeği düzenledi. Doğuş aynı gün, kendi söylediği, oynadığı ve yönettiği 'Asla Vazgeçme' şarkısına da klip çekti. Klip, şeker hastalarından oluşan bir grup ile çekildi. Aynı zamanda klipte Çelik ile hastaları da yer aldı. İki bin şeker hastasını iyileştirdiğini dile getiren Dr. Çelik, "Türkiye için büyük bir adım attk, yeni bir buluşla şeker hastalığı tarihe karıştı" şeklinde konuştu.

2014 yılında evlendiği Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi'den Arda ve Arın adında ikiz bebekleri olan Doğuş, "Çocuklarım benim için çok önemli. Benim çektiklerimi onlar çekmeyecek. Ben sokaklarda büyüdüm. Onlar okuyacak, biri devlet başkanı, biri de sanatçı olacak inşallah" diye konuştu.