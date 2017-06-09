Sosyetik güzel Bennu Gerede masaj terapisti oldu!

Kendisine Endonezya'da yeni bir hayat kuran Bennu Gerede
, yine şaşırttı. Sosyetik fotoğrafçı, Bali'de eğitim aldı Masaj terapisti olup çıktı!
Radikal bir karar alıp 4 oğluyla Endonezya'nın gözde adası Bali'ye yerleşen Bennu Gerede'nin 10 parmağında 10 marifet… Kentin karmaşasından uzaklaşıp doğayla baş başa hayat süren Gerede, bir yandan da kişisel gelişimi için çeşitli eğitimlere katılıyor. Katıldığı nefes terapisi gibi eğitimlerle içsel bir yolculuğa çıkan sosyetik fotoğrafçı, geçtiğimiz günlerde ise bambaşka bir tecrübe edindi. Bugüne kadar marifetli elleriyle çok sayıda fotoğrafa imza atan Gerede, bu kez de ayak masajı yaptı. Balili bir eğitmenin verdiği workshop'a katılan sosyetik fotoğrafçı, aşamaları başarıyla geçip masaj terapisti oldu.
SADECE ÇİĞ TÜKETİYOR
Sertifikalı bir masaj terapisti olan ve Bali'de saati 10 dolardan (yaklaşık 40 lira) masaj yapan sosyetik fotoğrafçı, daha sonra gözünü el masajı eğitimlerine dikti. Şu sıralar Tayland'daki detoks kampına katılan Gerede, sıkı bir spor ve beslenme programı uyguluyor. Sadece çiğ besinler tüketen Bennu Gerede, ruhsal ve bedensel arınma vadeden program sonrasında yeniden masaj eğitimlerine devam edecek.
Atatürk'ün silah arkadaşlarından Hüsrev Gerede'nin torunu olan Bennu Gerede, Türkiye'de fotoğrafçılık sayesinde para kazanıyordu. Her zaman mütevazı tavrıyla takdir toplayan sosyetik fotoğrafçı, ruhuna en uygun yaşam tarzını ise Bali'de buldu.