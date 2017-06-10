'nin '' şarkısı telif nedeniyle 'den kaldırıldı

Giriş Tarihi: 10.6.2017 00:59 Güncelleme Tarihi: 10.6.2017 01:53
Aleyna Tilki'nin 'Cevapsız Çınlama' şarkısı telif nedeniyle Youtube'den kaldırıldı

'nin ve 'ın 'de 200 milyondan fazla izlenen '' şarkısı, bilinmeyen bir nedenden dolayı YouTube'dan telif hakkı nedeniyle kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde 'ın 'de 240 milyon izlenen şarkısı '' , isimli grubun telifiyle Youtube yayından kaldırmıştı. Henüz bu telif ı gündemdeyken ilginç bir telif skandalı da ve 'ın '' şarkısında yaşandı.

16 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla 200 milyon kez izlenmiş ve yine uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul etmişti. Özellikle izlenme sayısı olarak Çağatay Akman'ın 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla da rekabet içinde olan 'Cevapsız Çınlama' şarkısının kaderi de rakibine benzedi ve Aleyna Tilki'nin şarkısı YouTube'dan telif hakkı ihlali nedeniyle kaldırıldı.

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Aleyna Tilki'nin 'Cevapsız Çınlama' şarkısı telif nedeniyle Youtube'den kaldırıldı
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