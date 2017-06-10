Aleyna Tilki'nin 'Cevapsız Çınlama' şarkısı telif nedeniyle Youtube'den kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde Çağatay Akman'ın Youtube'de 240 milyon izlenen şarkısı 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' , AnnaRF isimli grubun telifiyle Youtube yayından kaldırmıştı. Henüz bu telif skandalı gündemdeyken ilginç bir telif skandalı da Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' şarkısında yaşandı.

16 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla 200 milyon kez izlenmiş ve yine uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul etmişti. Özellikle izlenme sayısı olarak Çağatay Akman'ın 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla da rekabet içinde olan 'Cevapsız Çınlama' şarkısının kaderi de rakibine benzedi ve Aleyna Tilki'nin şarkısı YouTube'dan telif hakkı ihlali nedeniyle kaldırıldı.

