Ender Alkoçlar'dan Aslışah Alkoçlar'a sitem

Takvim'de yer alan habere göre; Şimdilerde Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan Aslışah Alkoçlar, yaz boyunca Alaçatı ve Bodrum'daki otellerinin işleriyle ilgileneceğini söylemişti. Ancak sosyetik güzel, önceki gün arkadaşlarıyla Hillside Beach Club Fethiye'ye gitti. Bunu gören baba Ender Alkoçlar da kızına sosyal medyada "Hillside'da mı tatildesiniz!" diye üstü kapalı sitem etti. Sosyetik güzel ise babasının gönlünü almak için "Hiçbir yer bir Alkoçlar değil babacığım. Diğer otellerin hizmet kalitesini denetlemeye geldim" yanıtı verdi.



İşte Alkoçlar'ım o paylaşımı ve baba Alkoçlar'ın yorumu...







