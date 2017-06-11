'dan 'a sitem

Giriş Tarihi: 11.6.2017 12:20 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 13:26
Ender Alkoçlar'dan Aslışah Alkoçlar'a sitem

, önceki gün ailesine ait otelden başka yerde tatil yapınca kızına sitem etti...

Takvim'de yer alan habere göre; Şimdilerde Kerem Tunçeri ile aşk yaşayan , yaz boyunca Alaçatı ve Bodrum'daki otellerinin işleriyle ilgileneceğini söylemişti. Ancak sosyetik güzel, önceki gün arkadaşlarıyla Hillside Beach Club Fethiye'ye gitti. Bunu gören baba da kızına sosyal medyada "Hillside'da mı tatildesiniz!" diye üstü kapalı sitem etti. Sosyetik güzel ise babasının gönlünü almak için "Hiçbir yer bir Alkoçlar değil babacığım. Diğer otellerin hizmet kalitesini denetlemeye geldim" yanıtı verdi.

İşte 'ım o paylaşımı ve baba Alkoçlar'ın yorumu...



ARKADAŞINA GÖNDER
Ender Alkoçlar'dan Aslışah Alkoçlar'a sitem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz