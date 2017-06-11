Victoria’s Secret melekleri Antalya’da

Antalya
'da düzenlenen Dossi Dosso Show kapsamında önceki gün gerçekleşen defilenin baş mankeni olarak podyuma çıkan Brezilyalı top model Adriana Lima
, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi…
ADRIANA LIMA: MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON
Dünyanın en ünlü top modellerinden biri olan Adriana Lima, Türkiye'de kendini evinde gibi hissetiğini söyleyip ekledi: Türkiye'de olduğum ve arkadaşlarımla aynı podyuma çıktığım için çok mutluyum. Muhteşem bir organizasyon!
Bunca yıllık kariyeriniz var; hayat size ne öğretti?
Gösterişli bir iş yapıyoruz. Şaşaalı şovlarda yer alıyor, pek çok ünlüyle çalışıyoruz. Ama bu gösterişin içinde önemli olan, nereden geldiğini unutmamak. Ben bunu unutmamaya çalışıyorum, çalıştım… Bu hayat bana her zaman daha fazla şey öğrenmeyi ve asla öğrenmeyi bırakmamayı öğretti.
Adriana Lima
Beş yıldır bekarsınız, hayranlarınız özel hayatınızı çok merak ediyor. Son olarak sosyal medyada yüzüklü bir fotoğrafınızı paylaşıp altına 'Kendimle evlendim' notunu düştünüz. Evlilikten korkuyor musunuz, yoksa bilinçli bir tercih mi bekarlık?
Bu yüzük meselesi üzerinde herkes biraz fazla durdu. O yüzük sadece sembolik bir şeydi. Bu kadar konuşulmasına da şaşırdım doğrusu. Çok üzerinde durmamak lazım.
Türkiye'ye çok fazla gidip geliyorsunuz, hatta ülkemizden ev alacağınız söyleniyor, doğru mu?
Böyle bir planım yok açıkçası. Ama Türkiye muhteşem bir ülke; burada kendimi evimde gibi hissediyorum.
EN GÜZEL KADIN BENİM ANNEM
Dünyanın en güzel kadınları arasında üst sıralarda gösteriliyorsunuz. Size göre dünyanın en güzel kadını kim?
Birinci sıraya annemi koyarım tabii ki. O dünyanın en güzel kadını bana göre. İkinci sırada kesinlikle Sophia Loren geliyor bence. Marliyn Monroe'yu da unutmamak gerek tabii.
Antalya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Adriana Lima ve Izabel Goulart, gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu oldu.
Son dönemde podyumlarda Brezilyalı güzellerin rüzgarı esiyor. Futboldan sonra mankenlikte de Brezilya'nın yükselişi hakkında ne diyeceksiniz?
Biz Brezilyalılar sadece futbol oynamıyoruz; sanatın her alanında yer alıyoruz. Çok yetenekli Brezilyalı şarkıcılar, oyuncular var. Son dönemde her yerde olduğumuz doğru; bu da beni çok gururlandırıyor. Hatta son olarak olimpiyatların ülkemizde yapılması mutluluğumu daha da katladı.
Dosso Dossi Show kapsamında çıkacağınız defile hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çok şaşaalı bir podyum ve muhteşem bir organizasyon. Burada olmaktan ve arkadaşlarımla aynı podyumu paylaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum.
Ana Beatriz Barros
ANA BEATRIZ BARROS: TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE
Podyumlarda fırtına gibi esen Ana Beatriz Barros, Türkiye'nin dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu söyledi: Üstelik Türk kahvesine de bayılıyorum! Çok Türk arkadaşım var. Onları görmek için Antalya'dan İstanbul'a geçeceğim
Türkiye'ye sık sık geliyorsunuz; kimi zaman iş, kimi zaman özel. Bunun nedeni nedir?
Türkiye
benim için dünyanın
en güzel
ülkelerinden biri.
Üstelik Türk kahvesine
de bayılıyorum.
Tabii bir
de Türk arkadaşlarım
var; onları
çok seviyorum.
Antalya dönüşü
de İstanbul'a
uğrayıp Türk
arkadaşlarımla görüşeceğim.
Çok gezen birisiniz, bütün dünyada terör var; bundan korkuyor musunuz?
Ben hiç korkmam, dünyanın
her ülkesi aynı. Ben kadere inanırım.
Bunun için de çekinmem,
korkmam. Ayrıca Türkiye de
güvenli bir ülke bence.
Neden Brezilyalı modeller son dönemde neden bu kadar popüler?
Brezilya, çok kültürlü insanların
bir arada yaşadığı, eğlenceli
ve keyifli bir ülke. Tabii bir de
sıcaklığı var ülkemin. Belki bu
sıcaklıktan dolayı insanlar Brezilyalı
modelleri daha çok seviyorlar,
onlar da daha çok başarılı
oluyor.
"Türkiye'ye çok sık geliyorum. Türkleri çok seviyorum. Siz de biz Brezilyalılar gibi mutlu insanlarsınız. Bu mutluluk sizi özel ve güzel kılıyor."
Emekli olmayı düşünüyor musunuz?
22 yıldır
harika bir iş
yapıyorum ve
işimi bırakmayı
asla düşünmüyorum.
Yakında çocuğunuz olacak; bu, hayatınızı nasıl değiştirecek, kariyerinizi etkileyecek mi?
İlk zamanlar
iş durumum
biraz yavaşlayacak
ama
ondan sonra devam edeceğim
işime. Tüm modeller ne yaptıysa
ben de aynı yolu izleyeceğim.
Bebeğimi her gittiğim yere götüreceğim.
Birçok firmayla anlaşmanız var. Bu firmalar saçınıza, imajınıza karışıyordur; bu durum sizi kısıtlıyor mu?
Hayır, kısıtlamıyor. Müşterim
ne istiyorsa yapmak benim
görevim.
Dünyanın birçok ülkesinde eviniz var. Bir sürü evin sahibi olmak sizi nasıl etkiliyor?
San Paolo, Kahire ve Londra
arasında gidip geliyorum.
Doğum sonrası Atina'ya yerleşeceğim,
bundan sonra asıl evim
orası olacak.
Isabeli Fontana
ISABELI FONTANA: ÇOK HUZURLU BİR ÜLKE
"Türkiye'ye bayıldım. Burada kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Çünkü daha önceden de Türkiye'de bulundum. Türkiye'yi sevmemin nedeni, ülkem Brezilya'ya çok benzemesi. Türk insanı sevecen, sıcak ve yardımsever. Böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için sizi kutluyorum. Genellikle gazetelerde Türkiye'de çatışma var, terör var diye okuyorduk. İşin açıkçası buraya biraz tedirgin geldim. Ama gördüm ki burası müthiş huzurlu bir ülke. İnsanlar dua ediyorlar, ibadet ediyorlar. Bu bana kendimi çok dingin hissettirdi. Burası gerçekten Brezilya'dan daha huzurlu; evimde gibi hissediyorum kendimi."
IZABEL GOULART: İSTEĞİM GERÇEKLEŞTİ ÇOK MUTLUYUM!
"Güzel yemekler ve muhteşem bir deniz... Burası Brezilya'ya çok benziyor. Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordum. Dosso Dossi Show sayesinde bu isteğimi gerçekleştirmiş oldum; çok mutluyum."