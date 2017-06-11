Victoria’s Secret melekleri Antalya’da

YUSUF İZEL

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 11.6.2017
Victoria’s Secret melekleri Antalya’da
Antalya'da düzenlenen Dossi Dosso Show kapsamında önceki gün gerçekleşen defilenin baş mankeni olarak podyuma çıkan Brezilyalı top model , Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi…

ADRIANA LIMA: MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON
Dünyanın en ünlü top modellerinden biri olan Adriana Lima, Türkiye'de kendini evinde gibi hissetiğini söyleyip ekledi: Türkiye'de olduğum ve arkadaşlarımla aynı podyuma çıktığım için çok mutluyum. Muhteşem bir organizasyon!

Bunca yıllık kariyeriniz var; hayat size ne öğretti?
Gösterişli bir iş yapıyoruz. Şaşaalı şovlarda yer alıyor, pek çok ünlüyle çalışıyoruz. Ama bu gösterişin içinde önemli olan, nereden geldiğini unutmamak. Ben bunu unutmamaya çalışıyorum, çalıştım… Bu hayat bana her zaman daha fazla şey öğrenmeyi ve asla öğrenmeyi bırakmamayı öğretti.


Adriana Lima

Beş yıldır bekarsınız, hayranlarınız özel hayatınızı çok merak ediyor. Son olarak sosyal medyada yüzüklü bir fotoğrafınızı paylaşıp altına 'Kendimle evlendim' notunu düştünüz. Evlilikten korkuyor musunuz, yoksa bilinçli bir tercih mi bekarlık?
Bu yüzük meselesi üzerinde herkes biraz fazla durdu. O yüzük sadece sembolik bir şeydi. Bu kadar konuşulmasına da şaşırdım doğrusu. Çok üzerinde durmamak lazım.

Türkiye'ye çok fazla gidip geliyorsunuz, hatta ülkemizden ev alacağınız söyleniyor, doğru mu?
Böyle bir planım yok açıkçası. Ama Türkiye muhteşem bir ülke; burada kendimi evimde gibi hissediyorum.



EN GÜZEL KADIN BENİM ANNEM
Dünyanın en güzel kadınları arasında üst sıralarda gösteriliyorsunuz. Size göre dünyanın en güzel kadını kim?
Birinci sıraya annemi koyarım tabii ki. O dünyanın en güzel kadını bana göre. İkinci sırada kesinlikle Sophia Loren geliyor bence. Marliyn Monroe'yu da unutmamak gerek tabii.


Antalya Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Adriana Lima ve Izabel Goulart, gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu oldu.

Son dönemde podyumlarda Brezilyalı güzellerin rüzgarı esiyor. Futboldan sonra mankenlikte de Brezilya'nın yükselişi hakkında ne diyeceksiniz?
Biz Brezilyalılar sadece futbol oynamıyoruz; sanatın her alanında yer alıyoruz. Çok yetenekli Brezilyalı şarkıcılar, oyuncular var. Son dönemde her yerde olduğumuz doğru; bu da beni çok gururlandırıyor. Hatta son olarak olimpiyatların ülkemizde yapılması mutluluğumu daha da katladı.

Dosso Dossi Show kapsamında çıkacağınız defile hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çok şaşaalı bir podyum ve muhteşem bir organizasyon. Burada olmaktan ve arkadaşlarımla aynı podyumu paylaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum.




ANA BEATRIZ BARROS: TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE
Podyumlarda fırtına gibi esen Ana Beatriz Barros, Türkiye'nin dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu söyledi: Üstelik Türk kahvesine de bayılıyorum! Çok Türk arkadaşım var. Onları görmek için Antalya'dan İstanbul'a geçeceğim

Türkiye'ye sık sık geliyorsunuz; kimi zaman iş, kimi zaman özel. Bunun nedeni nedir?
Türkiye benim için dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Üstelik Türk kahvesine de bayılıyorum. Tabii bir de Türk arkadaşlarım var; onları çok seviyorum. Antalya dönüşü de İstanbul'a uğrayıp Türk arkadaşlarımla görüşeceğim.

Çok gezen birisiniz, bütün dünyada terör var; bundan korkuyor musunuz?
Ben hiç korkmam, dünyanın her ülkesi aynı. Ben kadere inanırım. Bunun için de çekinmem, korkmam. Ayrıca Türkiye de güvenli bir ülke bence.

Neden Brezilyalı modeller son dönemde neden bu kadar popüler?
Brezilya, çok kültürlü insanların bir arada yaşadığı, eğlenceli ve keyifli bir ülke. Tabii bir de sıcaklığı var ülkemin. Belki bu sıcaklıktan dolayı insanlar Brezilyalı modelleri daha çok seviyorlar, onlar da daha çok başarılı oluyor.


"Türkiye'ye çok sık geliyorum. Türkleri çok seviyorum. Siz de biz Brezilyalılar gibi mutlu insanlarsınız. Bu mutluluk sizi özel ve güzel kılıyor."

Emekli olmayı düşünüyor musunuz?
22 yıldır harika bir iş yapıyorum ve işimi bırakmayı asla düşünmüyorum.

Yakında çocuğunuz olacak; bu, hayatınızı nasıl değiştirecek, kariyerinizi etkileyecek mi?
İlk zamanlar iş durumum biraz yavaşlayacak ama ondan sonra devam edeceğim işime. Tüm modeller ne yaptıysa ben de aynı yolu izleyeceğim. Bebeğimi her gittiğim yere götüreceğim.

Birçok firmayla anlaşmanız var. Bu firmalar saçınıza, imajınıza karışıyordur; bu durum sizi kısıtlıyor mu?
Hayır, kısıtlamıyor. Müşterim ne istiyorsa yapmak benim görevim.

Dünyanın birçok ülkesinde eviniz var. Bir sürü evin sahibi olmak sizi nasıl etkiliyor?
San Paolo, Kahire ve Londra arasında gidip geliyorum. Doğum sonrası Atina'ya yerleşeceğim, bundan sonra asıl evim orası olacak.


Isabeli Fontana

ISABELI FONTANA: ÇOK HUZURLU BİR ÜLKE
"Türkiye'ye bayıldım. Burada kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Çünkü daha önceden de Türkiye'de bulundum. Türkiye'yi sevmemin nedeni, ülkem Brezilya'ya çok benzemesi. Türk insanı sevecen, sıcak ve yardımsever. Böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için sizi kutluyorum. Genellikle gazetelerde Türkiye'de çatışma var, terör var diye okuyorduk. İşin açıkçası buraya biraz tedirgin geldim. Ama gördüm ki burası müthiş huzurlu bir ülke. İnsanlar dua ediyorlar, ibadet ediyorlar. Bu bana kendimi çok dingin hissettirdi. Burası gerçekten Brezilya'dan daha huzurlu; evimde gibi hissediyorum kendimi."

IZABEL GOULART: İSTEĞİM GERÇEKLEŞTİ ÇOK MUTLUYUM!
"Güzel yemekler ve muhteşem bir deniz... Burası Brezilya'ya çok benziyor. Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordum. Dosso Dossi Show sayesinde bu isteğimi gerçekleştirmiş oldum; çok mutluyum."
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Victoria’s Secret melekleri Antalya’da
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