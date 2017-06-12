'ın yüzüğü olay oldu!

Giriş Tarihi: 12.6.2017 15:53 Güncelleme Tarihi: 12.6.2017 16:07
Selin Gökbakar'ın yüzüğü olay oldu!

Ünlü komedyen , Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros finallerini izlemek için eşi , oğlu Deniz Efe ve kızı Ela ile birlikte Fransa'nın yolunu tuttu.

Geçtiğimiz yıl da Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros finallerini izlemek için Fransa'ya giden 'a bu kez ailesi eşlik etti... Eşiyle birlikte geçirdiği eğlenceli anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyenin bu fotoğrafı olay oldu!

Sabah.com.tr Magazin | MERVE BARUT



fiyatının 200 bin dolar olduğu öğrenilen yüzüğünü gösterince hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. Gökbakar'ın bu paylaşımı parmağına taktığı yüzüğü her fırsatta göstermekten çekinmeyen 'ın pozlarına benzetildi. Fotoğrafa Gökbakar'ın takipçilerinden ilginç yorumlar yağdı.

İşte fotoğrafa gelen o yorumlardan bazıları...


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Selin Gökbakar'ın yüzüğü olay oldu!
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