Selin Gökbakar'ın yüzüğü olay oldu!

Geçtiğimiz yıl da Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros finallerini izlemek için Fransa'ya giden Şahan Gökbakar'a bu kez ailesi eşlik etti... Eşiyle birlikte geçirdiği eğlenceli anları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyenin bu fotoğrafı olay oldu!

Sabah.com.tr Magazin | MERVE BARUT







Selin Gökbakar fiyatının 200 bin dolar olduğu öğrenilen yüzüğünü gösterince hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. Gökbakar'ın bu paylaşımı parmağına taktığı yüzüğü her fırsatta göstermekten çekinmeyen Demet Akalın'ın pozlarına benzetildi. Fotoğrafa Gökbakar'ın takipçilerinden ilginç yorumlar yağdı.



İşte fotoğrafa gelen o yorumlardan bazıları...







ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN TAKİPÇİLERİNE: ÖVÜN BENİ