Ünlü oyuncu Cansel Elçin'in acı kaybı

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Cansel Elçin büyük bir acı yaşadı. Sevilen sanatçı, 76 yaşında kalp krizinden ölen babası Nevzat Elçin'i memleketi Tire'de toprağa verdi.Önceki gün aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren baba Nevzat Elçin kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Elçin, Paşa Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Tire Asri Mezarlığında defnedildi.Acı haberi, Fransa'da ağabeyi Dinsel Elçin'i ziyaret ettiği sırada alan sanatçı, ağabeyi ile birlikte ilk uçakla Türkiye'ye döndü. Tire'deki evlerinde eşi Pınar Apaydın Elçin ve ailesiyle birlikte taziyeleri kabul eden Cansel Elçin, cenazenin başında beklerken duygusal anlar yaşadı. Sanatçı,dedi.