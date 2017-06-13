Yanlış odaya daldı otelden atıldı

Giriş Tarihi: 13.6.2017 15:28 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 15:37
Yanlış odaya daldı otelden atıldı

Ünlü şarkıcı Mabel 'in 3 günlük Bodrum tatili vukuatlı bitti… Genç şarkıcı, kaldığı otelde gece yarısı odaları karıştırınca olanlar oldu.

Gümüşlük'te bir otelde konaklayan , geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Aşırı alkolün etkisiyle başka bir odaya giren ünlü sanatçı, iddiaya göre ortalığı birbirine kattı.

O sırada odada bir beyefendi çocuğunu uyutmaya çalışırken, şarkıcının içeri girmesiyle şok yaşadı. Bir anda tartışmaya başlayan ikilinin kavgası uzayınca sesleri dışarı taştı. Matiz, tartıştığı kişiyi çileden çıkartınca adam da iddiaya göre sanatçıyı ayılsın diye havuza attı. Olayın hemen ardından kendine gelip otelden ayrılan Mabel Matiz, hem kendi hem de başkalarının tatilini zehir etti.

Kaynak: Takvim

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Yanlış odaya daldı otelden atıldı
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