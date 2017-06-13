Yanlış odaya daldı otelden atıldı

Gümüşlük'te bir otelde konaklayan Matiz, geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Aşırı alkolün etkisiyle başka bir odaya giren ünlü sanatçı, iddiaya göre ortalığı birbirine kattı.

O sırada odada bir beyefendi çocuğunu uyutmaya çalışırken, şarkıcının içeri girmesiyle şok yaşadı. Bir anda tartışmaya başlayan ikilinin kavgası uzayınca sesleri dışarı taştı. Matiz, tartıştığı kişiyi çileden çıkartınca adam da iddiaya göre sanatçıyı ayılsın diye havuza attı. Olayın hemen ardından kendine gelip otelden ayrılan Mabel Matiz, hem kendi hem de başkalarının tatilini zehir etti.

Kaynak: Takvim