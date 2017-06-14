Ayna grubunun efsane müzisyeni Erhan Güleryüz tanınmaz halde

Ünlülerin akın ettiği iftar yemeğine şarkıcı Erhan Güleryüz de katıldı. Uzun süredir görünmeyen Güleryüz'ün, son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



İFTARA ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Tarabya'daki Huber Köşkü'nde sanat ve spor dünyasının önemli isimlerine iftar yemeği verdi. İftar programına sanat ve spor camiasından İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Rıdvan Dilmen, Sibel Can, Tolga Zengin, Ajda Pekkan, Ümit Besen, Aykut Kocaman, Seda Sayan ve Yavuz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.





Uzun süredir müzik piyasasında görülmeyen Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği iftar yemeğinde ortaya çıktı. Güleryüz'ün çökmüş halini görenler ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.



