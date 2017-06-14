Ayna grubunun efsane müzisyeni tanınmaz halde

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 14.6.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 10:19
Ayna grubunun efsane müzisyeni Erhan Güleryüz tanınmaz halde

Uzun zamandır ortalıklarda görünmeyen Ayna grubunun solisti müzisyen , Cumhurbaşkanı ve eşi 'ın önceki gün İstanbul'daki Huber Köşkü'nde verdiği davetinde ortaya çıktı. Sürekli güneş gözlüğüyle görmeye alışık olduğumuz Güleryüz'ü gözlüksüz görenler tanımakta zorlandı.

Ünlülerin akın ettiği yemeğine şarkıcı de katıldı. Uzun süredir görünmeyen Güleryüz'ün, son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İFTARA ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

, eşi ile birlikte Tarabya'daki Huber Köşkü'nde sanat ve spor dünyasının önemli isimlerine iftar yemeği verdi. İftar programına sanat ve ndan İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Rıdvan Dilmen, Sibel Can, Tolga Zengin, Ajda Pekkan, Ümit Besen, Aykut Kocaman, Seda Sayan ve Yavuz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Uzun süredir müzik piyasasında görülmeyen Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Cumhurbaşkanı 'ın düzenlediği iftar yemeğinde ortaya çıktı. Güleryüz'ün çökmüş halini görenler ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çekti.

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Ayna grubunun efsane müzisyeni Erhan Güleryüz tanınmaz halde
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