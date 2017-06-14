Hayranı sinirlenince Justin Bieber'a ayakkabı fırlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın, Billboard listelerinde zirvede kalarak rekor kırmasını sağlayan 'Despacito' şarkısı konserde tepkilere yol açtı.



23 yaşındaki Kanadalı şarkıcının İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Summerburst Festivali kapsamında verdiği konserde, hayranları, Luis Fonsi ve Daddy Yankee'yle ortak çalışması olan İspanyolca 'Despacito' şarkısını söylemesini istedi.

"ŞARKININ SÖZLERİNİ BİLMİYORUM"



'Belieber'ların (Justin Bieber hayranları) ısrarlarına sahneden olumsuz yanıt veren şarkıcı, "Şarkının sözlerini bilmiyorum, söyleyemem" deyince tepkiler yükseldi. Bir hayranı sözle tepki vermek yerine Bieber'a ayakkabı fırlatmayı tercih etti. Ünlü şarkıcı, son anda fark ettiği ayakkabıdan başını korumak için kıvrak bir hareketle kaçtı.







