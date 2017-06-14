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gizlice evlendi

Giriş Tarihi: 14.6.2017 17:40 Güncelleme Tarihi: 14.6.2017 17:46
İnan Ulaş Torun gizlice evlendi

Geçtiğimiz günlerde ilişki yaşadığı kadınlara şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu ve sevgilisi Algı Eke’nin 1 Haziran’da gizlice evlendikleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, ünlü oyuncu 'un sevgililerine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Sayfasına " Arkadaşlar, bu adamla sevgili olan ya da tanıdığı sevgili olacak varsa dikkat, kendisi gerçek bir sosyopat" yazan kullanıcı kendisine gelen birçok şiddet mesajını da sayfasına taşıdı. Kısa bir süre sonra ünlü oyuncunun şirketi 'iddialar asılsızdır' açıklaması yaptı, sevgilisi Algı Eke ise 'sorun yok, birlikteyiz' dedi.

İDDİALAR ETKİLEMEDİ

Bir süredir ortalıkta görünmeyen çiftin iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından 1 Haziran tarihinde Torun'un memleketi Akhisar'da nikâh masasına oturduğu ortaya çıktı. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çift, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapmadı. Torun ve Eke, balayı için Ege sahillerini tercih etti.



Kaynak: Habertürk

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İnan Ulaş Torun gizlice evlendi
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