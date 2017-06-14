İnan Ulaş Torun gizlice evlendi

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısı, ünlü oyuncu İnan Ulaş Torun'un sevgililerine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Sayfasına " Arkadaşlar, bu adamla sevgili olan ya da tanıdığı sevgili olacak varsa dikkat, kendisi gerçek bir sosyopat" yazan kullanıcı kendisine gelen birçok şiddet mesajını da sayfasına taşıdı. Kısa bir süre sonra ünlü oyuncunun şirketi 'iddialar asılsızdır' açıklaması yaptı, sevgilisi Algı Eke ise 'sorun yok, birlikteyiz' dedi.

İDDİALAR ETKİLEMEDİ



Bir süredir ortalıkta görünmeyen çiftin iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından 1 Haziran tarihinde Torun'un memleketi Akhisar'da nikâh masasına oturduğu ortaya çıktı. Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çift, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapmadı. Torun ve Eke, balayı için Ege sahillerini tercih etti.







Kaynak: Habertürk